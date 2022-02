¿Sabías que los beneficios de tejer en verdad pueden afectar tu bienestar? En un mundo donde de forma constante nos dicen qué NO hacer, lo que es malo para nuestra salud, y lo que está garantizado lastimará a tu bienestar, es refrescante encontrar una actividad que en realidad pueda beneficiar a nuestra salud mental, emocional y física. Y no es exactamente lo que esperamos.

Estamos hablando de tejer por supuesto, y antes de que desarrolles una imagen mental detallada de tu abuela sentada en una mecedora con sus hilos y agujas, escucha esto: tejer, a cualquier edad, es realmente, realmente bueno para la salud. Puede no parecer como que hay una conexión obvia entre las manualidades, la forma de tejer y los beneficios a la salud, pero los expertos están de acuerdo en que esas actividades, como el tejer, pueden mejorar todo, desde la destreza a la concentración, y pueden aumentar tu felicidad mientras también disminuyen tu ansiedad.

Tejer te hace feliz

Como CNN informa, Catherine Carey Levisay, una neuropsicóloga clínica y esposa del CEO de Craftsy.com, John Levisay, dice: “Crear—sin importar si es a través de la música, arte, cocinar, bordado a mano, tejer, dibujar, fotografía (o) decorar pasteles—es benéfico para nosotras en un gran número de formas importantes”. Y si quieres más pruebas, una encuesta realizada en el 2013: “Encontró que el 81.5 % de los que contestaron, se catalogaron como sintiéndose más felices después de tejer”.

Piensa en lo que necesitas mientras tejes. Primero, necesitas ejercitar un control intenso en tus manos y dedos, y necesitas tener una visión buena para ver lo que estás haciendo. También necesitas ser capaz de concentrarte en una tarea sencilla por un largo periodo de tiempo, y necesitas tener algo de visión creativa (o la habilidad de dejarte llevar por completo sin algún tipo de plan creativo). Una vez que piensas en las tareas detalladas que están involucradas en el arte del tejido, no debe ser sorpresa alguna que esta actividad realmente, realmente es buena para ti. Aquí hay unas cuantas formas en las que el tejido es benéfico para ti a cualquier edad (y no, no solo es para tu abuela, tejer es para TODOS).