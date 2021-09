Tefi Valenzuela es la primera eliminada de “La Casa de los Famosos”

La artista peruana rompe el silencio sobre el supuesto engaño de Kimberly Flores a su esposo

Tefi Valenzuela habla en exclusiva para Mundo Hispánico Tefi Valenzuela Casa de los Famosos. En exclusiva para Mundo Hispánico, la artista peruana Tefi Valenzuela, quien fue la primera expulsada del famoso reality show “La Casa de los Famosos” de Telemundo. Revela inesperada confesión sobre si en verdad hay romance de Kimberly Flores dentro de esta nueva producción que ha inquietado a muchos usuarios, por la supuesta infidelidad a Edwin Luna. Basado en el fenómeno mundial ‘Big Brother VIP’, La Casa de los Famosos es una competencia tipo reality donde los televidentes serán testigos del dinamismo de convivencia entre 16 famosas personalidades de diferentes orígenes, antecedentes, temperamentos, actitudes y generaciones. Tefi Valenzuela habla en exclusiva sobre el supuesto romance de Kimberly Flores Conducida por Héctor Sandarti al lado de Jimena Gállego, La Casa de los Famosos cuenta con más de 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos que capturarán cada espacio de la estructura, las 24 horas del día, los siete días de la semana, permitiéndole a la audiencia descubrir la humanidad detrás de estos famosos. Dispuestos a cualquier cosa, darán todo por ganar el voto del público y llegar a ser el último sobreviviente en la casa que se coronará como el ganador de los $200.000 dólares. La incorporación de Alicia Machado a La Casa de los Famosos agregará una capa de intriga para los huéspedes, que incluye a Gaby Spanic, Pablo Montero, Christian de la Campa, Celia Lora, Uriel del Toro, Tefi Valenzuela, Cristina Eustace, Roberto Romano, Jorge Aravena, Kimberly Flores, Anahí Izali, Daniel Vargas, Gisella Aboumrad, Verónica Montes y el finalista de Exatlón Estados Unidos, Kelvin Rentería. Tras el nacimiento de su hijo, Christian Estrada ha salido del reality para estar con su familia.

Tefi Valenzuela Casa de los Famosos: La Casa de los Famosos Este nuevo reality ofrece un formato multiplataforma que presenta una versión lineal con episodios de dos horas en vivo de lunes a viernes, además de acceso exclusivo las 24 horas del día a través de Telemundo.com. Los televidentes pueden disfrutar de una experiencia en vivo, sin filtros ni censuras con contenido exclusivo, video blogs y confesiones sin censura, además del control total de elegir quién debe de ser eliminado a través de su voto. La audiencia podrá disfrutar los episodios en vivo o ponerse al día a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store, o visitando Telemundo.com. Los fanáticos podrán unirse a la conversación a través de Instagram, Facebook, y Twitter vía @Telemundo y siguiendo #LaCasaDeLosFamosos y #LCDLF.

Tefi Valenzuela Casa de los Famosos: ¿Te dio mucho sentimiento haber salido? (del reality) “Sabes que lamento, que en el programa se cortan algunos pedazos, porque son dos horas de 24, y que pusieron la parte donde estaba triste, porque obviamente antes de entrar terminé una relación de 6 meses y como cualquier mujer normal lloras. Pero después de haber llorado 10 minutos en todo el día estuve feliz, bailando, cantando y riendo, lamentablemente eso no se puso, pero yo sabía que eso podía pasar”. “Lamentablemente uno piensa que cuando entra tiene todo el tiempo y eso es lo que he aprendido, de hacer lo mejor siempre. Me ganaron los sentimientos soy una mujer, sentimental, amorosa, pero me he divertido muchísimo, el fin de semana hubo una fiesta, hice buenos amigos, estoy muy feliz por lo que he vivido dentro y no tenía ganas de salir”.

Tefi Valenzuela Casa de los Famosos: ¿El supuesto romance de Kim y Roberto es cierto? “Es triste porque ya habíamos hecho el trio perfecto, nos llevábamos bien yo siento que las amistades se maximizan dentro de la casa, entonces yo si siento que son mis amigas de toda la vida. No hay ningún romance de Kim y Roberto, pero también hay gente que quiere hacer estrategias”. “Pero yo sé que Kim ama a su familia, definitivamente lo más importante para ella es su familia, y si me da pena salir y ver todo lo que está pasando. Yo espero que las cosas sigan bien, que ya se calmen las aguas, porque entre Kim y Roberto no hay nada, ya está con Alicia (Machado). Lamentablemente por malos entendidos a veces hay que alejarse”.

Tefi Valenzuela Casa de los Famosos: ¿Hay algo que te haya asombrado o decepcionado de algunos de tus compañeros? “Me sorprendió, pero no para mal, me sorprendieron para bien, de hecho de Pablo (Montero) se habla mucho que es desmadr… y mujeriego y todo lo contrario, yo creo que es un caballero. Él de hecho dormía a dos camas mías, ronca un poco, pero me pareció un caballero, divertido, atento, si hubo sorpresas para mí de las buenas”. “Por ejemplo Vero que la veías como la rubia, ojos claritos como que muy mam… porque es actriz, pero no todo lo contrario es una chica humilde, linda, cariñosa, tierna. Uno a veces se hace prejuicios cuando llegas y convives con ellos empezaron a salir las caras reales, los primeros días todo es amor y paz, pero con la gente que estuve más cercana me lleve buenas sorpresas”.

Tefi Valenzuela Casa de los Famosos: A tus 18 años ahorraste un dinero para pagarte una de tus operaciones y sufriste bullying “De hecho hice un video con una canción que tiene que ver con el bullying que se llama “Intocable” y la canción es de una chica que era buleada que era “fea” y al final logra sus sueños, se convierte en una gran estrella, era famosa y esa gente que le hacía bullying la vuelven a ver y ella ya esta Intocable” “Yo lo cuento porque muchas veces las niñas sufren de esto y te quedas con ciertos traumas y tener que trabajar y ahorrar para ponerme pechos. Y eso es lo que quiero decirles que ustedes son suficientes, yo me equivoque porque no tenía autoestima, pero ya me quiero como estoy, hay que aprender a querernos”.

Después de tu experiencia (con Eleazar) ¿Qué te gustaría decirle a toda esa gente no se atreva a alzar la voz? “De hecho el objetivo ya cambió, porque no solamente es pedirle que alcen la voz cuando ya esto sucede sino ver el porqué llega a esto. ¿Por qué llegar a sufrir este tipo de experiencia?, que no se los deseo a nadie. Yo creo que todo empieza de aprender a querernos a nosotros mismos que a veces nos falta a las mujeres”. Creo que es importante ese mensaje, nadie te va a querer si tú no te quieres y muchas veces nosotras no nos conocemos, no nos queremos lo suficiente. Es un proceso de sanación que yo vine haciendo tomando terapias por más de medio año y entendí muchas cosas que las mujeres no sabíamos”. Archivado como: Tefi Valenzuela Casa de los Famosos

¿Ya perdonaste a Eleazar? “Lo legal fue un juez que decidió yo nunca di el perdón, pero si lo comenté yo creo que esa etapa de mi vida ya pasa de página y de hecho la música que viene ya va diferente, va con otro mensaje con otro nivel de conciencia. Yo ya no soy la misma de hace 6 meses, mucho menos de hace 5 años”. “Ya vengo con otro chip y si te hablo del perdón en general, cuando tú entiendes que en la vida nadie te hace nada, el universo te manda maestros para aprender una lección, tú dices que no hay nada que perdonar. Cada quien es lo suyo, lo que tienes que ver es que puedes cambiar en ti para que no vuelvan a pasarte ciertas situaciones”. Archivado como: Tefi Valenzuela Casa de los Famosos

¿Qué pasa cuando personas como Dana Paola no menciona nada? “Opino que cada quien tiene una situación en su vida, creo que ella es una artista que está en una situación muy bonita de su vida en su carrera y quizá sus motivos tendrá los cuales no ha querido entrar a este tema. Yo creo que si dio un mensaje sacó una canción en contra la violencia de la mujer y dijo que si no hablaba de este tema es porque a ella le había costado muchos años superarlo. “Si habló a su manera y se respeta, yo como mujer me solidarizo, porque a mis 31 años me ha chocado tanto, me imagino una niña de su edad cuando le tocó. No podría criticarla, y si algún día la conozco va a ser un gusto y cada quien sabe como lleva las cosas”. Archivado como: Tefi Valenzuela Casa de los Famosos