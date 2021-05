Ted Nash y Glenn Close graban juntos un álbum de jazz

Una reunión de talentos

Close, quien da su voz a tres canciones, convocó a amigos como el músico y director artístico de Jazz at Lincoln Center Wynton Marsalis, además de algunos de los músicos del lugar, para completar el álbum. La actriz nominada al Oscar Amy Irving lee “One Among Many”, escrita por la exradical Judith Clark a pedido de Close, y el actor ganador del Emmy Wayne Brady interpreta tres canciones temas e incluso escribió uno titulado “A Piece by the Angriest Black Man in America (or, How I Learned to Forgive Myself for Being a Black Man in America)”, sobre su experiencia como un hombre negro en Estados Unidos.

“Siento que cada vez que hay un nuevo proyecto, es una oportunidad para crecer como artista y adoptar nuevas ideas. Creo que eso es algo que a medida que envejezco, me doy cuenta de que es más importante para mí”, dijo Nash. Agregó que su trabajo era ayudar a los oradores del álbum a dar su mensaje con autenticidad y “apoyar completamente a alguien que está exponiendo sus entrañas de una manera que los ayude emocionalmente y les dé un lugar seguro para hacerlo”.