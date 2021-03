Hace unos días, Dr. Seuss Enterprises anunció que dejaría de publicar seis de sus libros. La compañía, que supervisa el patrimonio del autor, dijo que los libros “And to think that I saw it on Mulberry Street” and “If I ran the zoo” contenían imágenes racistas y ofensivas. ‘Green Eggs and Ham’ no dejaría de publicarse.

Ted Cruz defiende al Dr Seuss

El senador republicano Ted Cruz y otras personas salieron en defensa del Dr. Seuss al afirmar que el autor había sido víctima de la cultura de la cancelación.

Los libros más populares del Dr. Seuss fueron enviados a la cima de las listas de éxitos de ventas de Amazon, aunque los que ya no se publicarían no se encontraban entre los más vendidos.

En 2013, Ted Cruz pasó horas hablando en el Senado durante un obstruccionismo contra el plan de atención médica del presidente Barack Obama, la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

El senador republicano comenzó a hablar alrededor de las 2:30 pm, y aproximadamente seis horas después, hizo una pausa para leer el libro ‘Green Eggs and Ham’ como un cuento para dormir a sus hijas, que estaban mirando en casa.

Era su historia favorita de pequeño y le gustaba leérsela a sus hijas.

