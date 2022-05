Luego de haber sido pospuesto durante 2 años a causa de la pandemia, regresa el festival Tecate Comuna

Se llevará a cabo el próximo sábado, 22 de octubre de 2022, en el Parque Ecológico ubicado en el estado de Puebla

Te contamos sobre los precios, las fechas, los cantantes y todo lo que necesitas saber del festival

SE VIENE EL TECATE COMUNA 2022, así que te contamos sobre los precios de las entradas, las fechas de preventa y venta general de los boletos, sobre los cantantes que encenderán el escenario y todo lo que necesitas saber del tan esperado festival de música.

Luego de haber sido pospuesto durante 2 años a causa de la pandemia por Covid-19, regresa el festival Tecate Comuna en la que sería su cuarta edición. Se llevará a cabo el próximo sábado, 22 de octubre de 2022, en el Parque Ecológico ubicado en el estado de Puebla, México.

Tecate Comuna 2022: Precios, fechas y todo sobre el festival

Los organizadores del evento musical, Ocesa y Apodaca group, los mismos creadores de los festivales Pal Norte y Vive Latino, han prometido en esta oportunidad 30 presentaciones en vivo que comenzarán el sábado, 22 de octubre a las 12:00 pm y terminarán hasta las 2:00 am.

En esta oportunidad se presentarán Panteón Rococo, Los Auténticos Decadentes, Molotov y Caligaris, como artistan principales; pero también se subirán a la tarima Sublime with Rome, Danny Ocean, Enanitos Verdes, Siddhartha, Kenia OS, Love of Lesbian, Ed Maverick, MC Davo, Reyno, La Lupita, Gondwana, Hello Seahorse!, Charles Ans, The Change, Dorian, Daniela Spalla, La Vela Puerca, Bratty, Vanessa Zamora, Airbag, Noah Pino Palo, Rubytates, Out of Control Army, Banda Conmoción y Fran.