Teatro Aurora presenta segunda edición de ‘Encuentros fantasmales’ en Lawrenceville.

Por segundo año consecutivo, el Teatro Aurora presenta Encuentros fantasmales, un paseo nocturno guiado por varios sitios de Lawrenceville.

Es un tour alrededor de Lawrenceville y en cada parada cuento una historia, basada en hechos reales, que ocurrió ahí. ¡Terrorífico!

Por segundo año consecutivo, el Teatro Aurora presenta Encuentros fantasmales, un paseo nocturno guiado por varios sitios de Lawrenceville en donde, supuestamente, han ocurrido eventos paranormales o se han aparecido fantasmas.

“Encuentros fantasmales es un tour alrededor de Lawrenceville y en cada parada cuento una historia, basada en hechos reales, que ocurrió ahí. Por ejemplo, está la historia de un esqueleto que salió volando en el cementerio histórico de esa ciudad”, explicó Laura Lorena Morales, la actriz mexicana que guía Encuentros fantasmales.

Encuentros fantasmales, de dos horas de duración, es la versión en español para el público latino de Lawrenceville, GA Ghost Tours, los populares paseos en inglés guiados por actores del Teatro Aurora. El público recorre durante dos horas varios sitios del centro histórico de esa ciudad, la más antigua del área metropolitana de Atlanta, y escucha cuentos y leyendas por los actores que interpretan a peculiares personajes con vestimentas de épocas de antaño.

Morales interpreta a La Loca López Pérez-Smith, un personaje que durante la Revolución Mexicana conoce al apuesto capitán Smith, se enamora y se casa con él.

“Me dieron a la tarea de escoger a un personaje y quise crear algo diferente y que me identificara. Y creé a La Loca López Pérez-Smith que usa un vestido mexicano”, dijo Morales. “Después de casarnos me enteré de que mi capitán Smith me estaba poniendo ‘el cuerno’ (engañando) y misteriosamente desaparece y 100 años después sigo buscándolo en Lawrenceville”, agregó la actriz de 26 años que emigró hace 20 con su familia de San Juan Daxthi, un pequeño pueblo en el Estado de México.

Al hablar de las historias que más han captado la atención del público, Morales indicó que las de la cárcel -que es el edificio más antiguo construido en el siglo XIX- y las de la corte municipal son de las más sobrecogedoras por la energía que en esos sitios se puede sentir.

“Entras a la cárcel, que está vacía, y sientes cierta presencia que se te paran los pelos, da escalofríos. Es una de las partes favoritas de los visitantes pues solo se abre para estos paseos”, dijo Morales.

Para Morales, que trabaja como paralegal desde hace seis años en el despacho de abogados Rohan Law PC en Atlanta, la actuación es su gran pasión y afirmó que está orgullosa de que el Teatro Aurora le haya dado la oportunidad de que ‘una loca mexicana’ divierta al público latino contándoles en español las leyendas de terror urbanas que han pasado de generación en generación en Lawrenceville.