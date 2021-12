A nadie le gusta hablar del TDA en niños. Los niños con trastorno por déficit de atención (TDA) con frecuencia son llamados problemáticos, y cuando su condición no es diagnosticada, se los suele etiquetar como tontos o flojos en su adultez. No hay prueba de sangre o rayos X que dé evidencia sólida sobre la existencia de este trastorno, y por esto, algunas personas podrían tener dificultades en creer que es un trastorno real.

Aquellos que no están bien informados podrían pensar “oh, todos pierden el enfoque de vez en cuando, ¡sólo tienes que concentrarte más!”, pero para los pacientes con el trastorno no es tan fácil. De acuerdo al National Institute of Mental Health (NIMH), “El TDA es uno de los trastornos infantiles más comunes y puede continuar hasta la adolescencia y la adultez. La edad promedio de inicio es los 7 años.” Aquí hay 10 conceptos erróneos comunes que rodean a este trastorno y las verdades científicas detrás de ellos.

1. Todos los niños con TDA son hiperactivos

Cuando se trata de esta condición en niños, la mayoría se imaginan a niños corriendo por todas partes con energía. No es así. Aunque algunos niños son hiperactivos, muchos otros con problemas de atención no lo son. Hay niños que lo tienen que son distraídos pero no muy activos y podrían parecer desmotivados y perdidos.

2. Los niños lo superan

Aunque algunos creen que aquellos que tienen TDA de niños lo superan al crecer, la verdad es que con frecuencia los impedimentos del TDA no son muy notorios sino hasta la adolescencia. El tratamiento puede ayudar a tu hijo a aprender a manejar y minimizar los síntomas.