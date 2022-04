Juan David Cuellar por fin dio la cara en un noticiero y contó la fatídica noche de Debanhi

¿La chica andaba agresiva? El taxista de Debanhi lo confirma

Muestra conversaciones con las amigas durante la noche de la desaparición de la joven de 18 años Reaparece el taxista de Debanhi Escobar. A una semana de que la joven de 18 años fuera encontrada sin vida en una cisterna del Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, estado fronterizo de México, las cosas comienzan a tomar más claridad en el misterioso caso y es Juan David Cuellar, el chofer de Didi que tuvo contacto con la ahora fallecida chica durante la madrugada de su desaparición, quien cuenta la verdad. Ante las acusaciones del papá de Debanhi quien asegura que le tocó el pecho y por eso la joven se bajó del coche, el taxista se defendió y mostró con pruebas todas las conversaciones que tuvo con las amigas de la joven de 18 años en esa noche tan fatídica para la mexicana, cuya muerte ya se trata como feminicidio. Juan David Cuellar se defiende de las acusaciones A través del programa Info 7, noticiero de Tv Azteca en Nuevo León, se entrevistó a Juan David Cuellar quien contó toda la verdad de lo que él vivió con Debanhi y sus amigas ese día 9 de abril donde la chica asistió a una fiesta en una quinta y terminó desapareciendo y finalmente muerta. “Yo las llevé desde San Nicolás (municipio de Nuevo León), hasta las quintas de la PGR, una de las amigas de Debanhi me pide mi número para contactarme después para regresarlas después de la fiesta, yo les comento que sí siempre y cuando yo anduviera cerca del lugar de la fiesta, alrededor de las cuatro de la mañana me mandan un mensaje de what’s app donde me dicen que si puedo pasar por ellas y llego en 10 o 15 minutos, pero nada más suben a Debanhi”, comenzó contando.

Las amigas sólo subieron a Debanhi al coche, cuenta el taxista Primero se sube a la parte de atrás y las amigas empiezan a darle instrucciones al taxista, pero según palabras de Juan David Cuellar, la ahora fallecida muchacha iba molesta y diciendo incoherencias, aparentemente en mal estado, pero al comenzar el trayecto, le hizo una señal al chofer de Didi para que se detuviera y en eso pasan sus amigas en otro coche con unos muchachos que aparentemente estaban en la fiesta. Todo eso sucedió alrededor de las 4 de la mañana y Debanhi, según palabras del taxista dijo que eran malas amigas porque no la habían querido llevar a su destino, pero Juan David Cuellar nunca supo si la joven se refería a su casa o a otro lugar, además de que comenzó a llorar y le pidió un cable para cargar su celular.

Debanhi sorprendió al taxista porque se pasó al asiento delantero “Cuando se pasa al siento delantero, yo ya le había prestado el cable para cargar su celular… Empieza a llorar y dijo que eran malas amigas, pero yo le decía que no se preocupara, que la llevaría a su casa… en el momento que yo le pido su dirección, no me quiso dar la referencia de su domicilio, entonces le marqué a las amigas y me pasaron por what’s app la dirección”, dijo el taxista de Debanhi. Juan David Cuellar manifestó que no sabía a dónde quería Debanhi que la llevara, con todo y que en la aplicación de Didi se debe marcar un destino de llegada: “Ella me dice que me detenga y me dice que la bajara ahí pero era un monte y le dije ‘no te puedo bajar aquí, si quieres te dejo en un lugar donde te recogí’, ya al momento de llegar donde la recogí, me dice que no se quiere bajar ahí, que mejor en una fiesta que estaba al lado de esa quinta…”, dijo.

Las amigas de Debanhi sí le pasaron la dirección al taxista Ante la negativa de Debanhi de no bajarse del coche en donde le dijo que la dejara y de no proporcionar su domicilio para llevarla, las amigas sí enviaron al taxista el lugar donde vivía, confirma el taxista y comenzó a avanzar de nuevo y antes de llegar a la carretera rumbo a Nuevo Laredo, la chica le dijo que se detuviera y él pensando que vomitaría, vio cómo se bajó del vehículo. Es en ese instante cuando Juan David Cuellar tomó las dos fotografías a Debanhi parada en el crucero a mitad de la madrugada para ‘protegerse’ y como evidencia de que ella se quiso bajar y ahí la dejó por su propia voluntad, imágenes que fueron presentadas en el noticiero de Tv Azteca, la que se volvió viral y una nueva donde además se ve el tablero del taxi-

El taxista duró 3 minutos esperando si Debanhi se regresaba al coche El taxista desmintió que le haya tocado los pechos y la acosara, pues Juan David Cuellar manifestó que Debanhi no estaba en sus cinco sentidos, atribuyendo a sus palabras el hecho de que no hilaba una conversación con coherencia y no paraba de hablar de varias cosas que él no entendía y ni si quiera sabía. Además, mostró las conversaciones que tuvo con las amigas de Debanhi quienes previamente lo habían contratado y ‘por confianza’ le pidieron que fuera por ellas a la quinta en la madrugada… “Ya de ida, Debanhi iba en la parte de adelante y se iba durmiendo y no vi que traían alcohol, vi que traían una botella de toronja, vasos y me imaginé que tres horas después iban a andar un poco en mal estado”, precisó.

¿Andaba drogada? Juan David Cuellar lo cuenta Aunque en los peritajes al cuerpo de Debanhi aseguraron las autoridades que no tendría nada de sustancias en su cuerpo al momento de su muerte, el taxista Juan David Cuellar sí la vio en mal estado y le cuestionó a una de sus amigas que si le habían dado algo, a lo que ellas respondieron que nadie le dio nada, sólo tomó vodka. “Desde el primer momento yo siempre la quise ayudar, le dije’ no hay problema, yo te llevo a tu casa, nomás dime donde vives, márcale a tus papás, sobretodo mencioné a su mamá’, ella nunca me quiso dar el teléfono de su mamá, nunca me quiso dar su dirección y por eso le pedí a sus amigas el teléfono de la mamá y treinta minutos después dijeron que ellas le habían marcado a la mamá (de Debanhi) y nunca les contestó, ahí está en las hojas”, dijo el taxista.

A las 5 de la mañana el taxista de Debanhi ya se había ido de la zona El taxista comentó que antes de que las autoridades le quitaran el celular tras conocer la desaparición de Debanhi al día siguiente, él reenvió los audios y conversaciones a sus papás para protegerse y como respaldo por si lo llegaban a inculpar de lo sucedido a la mexicana… Los audios de Juan David Cuellar dan cuenta de una conversación que tuvo con uno de sus compañeros de aplicación al que le estuvo contando que Debanhi se comportaba extraña y se había bajado del coche, así como con las amigas, a quienes les pidió que avisaran a sus papás de lo que había sucedido; él dejó la zona a las 5 de la mañana y al día siguiente se enteró de lo sucedido.

Juan David Cuellar se quedó preocupado por dejarla sola en el crucero “Ellas no quisieron llevarla y si hubiera sabido que era sólo una, no me hubiera ofrecido… ps porque se quedó sola en la carretera y sé que es una zona peligrosa, pero yo siempre quise ayudarla y la chava nunca me quiso dar la dirección”, comentó el taxista de Debanhi Escobar. Ante las teorías de que por qué no la dejó en la PGR o en una zona más segura, el taxista de Debanhi precisó que ‘le tocó algo inusual’: “En ese momento no piensas que va a pasar todo lo que está pasando, te nublas, no sabes qué hacer y yo después de que me retiré del lugar, busqué una patrulla y no vi nada, yo llegué a mi casa que está cerca del lugar, le comento a mi esposa, yo me quedé con el pensamiento de ‘qué hago’ y regresé al lugar pero ya no estaba”, manifestó.

No teme nada, pero lo han perjudicado bastante y se quedó sin trabajo Ante las acusaciones del papá de Debanhi, el taxista Juan David Cuellar precisó que es falso que él la haya acosado, que haya abusado sexualmente de la joven y que tenga culpa en lo que le sucedió, pues siempre quiso ayudarla, sin embargo, aclaró que siempre ha cooperado con las investigaciones por parte de a Fiscalía. Además, manifestó que la ha pasado muy mal desde lo sucedido, pues le cancelaron su aplicación de Didi y no ha podido trabajar, también de tener problemas con su familia y su esposa por las especulaciones que se dicen de él y se dijo inocente de todo lo que se ha dicho de él y no teme nada porque no oculta nada. AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA DE TODO LO QUE DIJO EL TAXISTA DE DEBANHI.