Actualmente más de 37 millones de trabajadores estadounidenses están cobrando beneficios de desempleo como resultado del bloqueo inducido por el coronavirus en todo el país, pero ese dinero, incluido el pago semanal adicional de 600 dólares, no está exento de impuestos, reseñó FOX Business.

Los beneficios de desempleo varían según el estado, pero el paquete de alivio económico masivo firmado a fines de marzo mejoró la ayuda para todos los beneficiarios con 600 dólares adicionales por semana hasta el 31 de julio de 2020, siempre que califique para los beneficios estatales el pago de los 600 dólares se agregará a su pago semanal.

Algunos estados ofrecen menos semanas de beneficios que otros, pero según el plan de estímulo, cualquiera que esté sin trabajo cuando concluya su período de beneficios estatales será elegible para recibir pagos por otras 13 semanas del gobierno federal.

Coronavirus: Stimulus payment is tax-free, but taxes will be due on unemployment – https://t.co/yIB6YzZRl2 #coronavirus #covid19 #unemployment #news965 #wdbo pic.twitter.com/ywe1yq8Rug

— News 96.5 (WDBO) (@news965wdbo) May 14, 2020