Tauro enamorado: Cómo amar a tu toro de la forma correcta

Cómo lidiar con ellos

Además, cuando un tauro se pone su gorra de terquedad, puede ser difícil sacarlos de esa mentalidad, y el resultado es algo como una actitud de flojera cuando se trata de hacer cosas que no quieren hacer. Aparte, un tauro es muy sensible, lo cual es genial cuando se trata de discutir abiertamente sus sentimientos y estar en sincronía con tus necesidades, pero no es tan genial cuando se toman todo muy personal y dejan que sus inseguridades afecten su día. En otras palabras, ten en cuenta cómo reaccionará un tauro y cómo tomará las cosas, y trabaja para asegurarte de que no se tomen las cosas muy a pecho.