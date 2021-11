Para las personas de cierta edad, las palabras “tatuaje temporal” evocan imágenes de esos pequeños tesoros pegajosos que venían al fondo de los cereales y cajas de galletas. Pero cualquiera que haya seguido de cerca las lujosas vacaciones de Beyoncé en Instagram este verano o haya ido a alguno de los muchos festivales musicales, como Burning Man o Bonnaroo, sabe que los tatuajes temporales se han convertido en el accesorio de moda. Desde famosos hasta pasarelas de la Fashion Week, los tatuajes temporales están por todas partes y llegaron para quedarse.

Una de las pioneras de este nuevo accesorio, Miranda Burnett, describe lo que la inspiró a crear los Flash Tattoos: “Me encontré con una imagen de mujeres hermosas aplicando patrones intrincados de hoja de oro de 24 quilates en sus cuerpos en una revista. Intrigada por estos elegantes y caros adornos, quise darle un giro divertido a la joyería de alta costura para crear una línea cautivadora que no fuera sólo hermosa sino también divertida y accesible.” Con eso, aquí hay 15 razones más por las que los tatuajes temporales son el nuevo accesorio de moda.

1. No hay compromiso

Si siempre has querido en secreto un tatuaje pero no has tenido el valor de hacértelo –o encontrado una imagen con la que pudieras vivir para siempre- puedes poner la tinta a prueba por algunos días.

2. Moda accesible que va con accesorios

Chanel empezó la tendencia de tatuajes temporales en el 2010 y siguió fuerte en la Fashion Week en las modelos de diseñadores como Marc Jacobs y Dries Van Noten. Puedes conseguirlos por tan poco como $22 en Flash Tattoos o LULU DK.