Tatuaje inspirado por una lucha personal

Si recientemente has estado notando muchos tatuajes de punto y coma, no es sólamente una coincidencia entre los entusiastas de la gramática. Como Upworthy informa, este diseño es parte de un movimiento para aumentar la conciencia sobre la prevención del suicidio y apoyar a la gente con problemas de salud mental. La idea es que el punto y coma: “Es usado cuando un autor podría haber escogido terminar una oración, pero decidió no hacerlo. El autor eres tú y la oración es tu vida”. Es una oportunidad para honrar no solo tu lucha (o a alguien a quien amas y que lucha con su enfermedad mental), sino también tu supervivencia. Hablando de símbolos dignos de llevar con orgullo por siempre.