¿Se va a quitar los tatuajes? A horas de haber anunciado su separación con Belinda, surgió la duda entre seguidores e internautas en redes sociales el qué pasará ahora con los múltiples tatuajes que Christian Nodal se hizo en honor a su ya ex novia Beli ¿Será que Nodal seguirá los pasos de Lupillo Rivera y se los tendrá que borrar?

Y es que cabe destacar que no es un misterio para nadie que el cantante de 23 años, desde que inició su relación con la también actriz de telenovelas, se comenzó a grabar en la piel varios detalles que le recordaban a su amada, desde su nombre, hasta sus ojos grabados en el pecho.

Ante este comunicado, el cual dejó a todos bastantes sorprendidos, pues no se esperaban que Christian Nodal y Belinda, la considerada “pareja del año” dieran por finalizada su relación . Y mientras unos se mostraban tristes por este rompimiento, otros se hacían la “pregunta del millón” ¿y ahora qué hará Christian Nodal con los tatuajes que se hizo de Belinda?

Sin embargo, uno de los tatuajes más extravagantes que se hizo Christian Nodal en honor a, su en ese entonces prometida, Belinda, fue grabarse en gran parte de su pecho los ojos azules de la interprete, algo que no solo escandalizó a los usuarios en redes sociales, sino también a sus seguidores.

Por si fuera poco, estos no fueron los únicos tatuajes que se hizo Christian Nodal en honor a Belinda, ya que el más reciente, el cual se realizó a finales del año 2021, fue colocarse el nombre del segundo álbum de estudio de Beli titulado ‘Utopía’ en color rojo y acompañado con un corazón, el cual se tatuó en la parte de su frente.

Los tatuajes que Christian Nodal y Lupillo Rivera se hicieron

Cabe destacar que fue el pasado mes de junio del 2021 cuando Lupillo Rivera, cantante y hermano de la fallecida Jenni Rivera se volvió tendencia en redes sociales al revelar que se había borrado el tatuaje que se había hecho en honor a la cantante de ‘Luz Sin Gravedad’.

Y es que no fue hace mucho cuando Lupillo también se tatuó en gran parte de su brazo el rostro de Belinda, cuando mucho se informó que la cantante y él no habían llegado a ser pareja, y tras la nueva relación de Beli con Nodal, al hermano de Jenni Rivera no le quedó de otra más que borrárselo.