El medio de comunicación, mencionó que la pareja se realizó tatuajes en los dedos a juego como símbolo de su amor, y diseñó a otros ella misma, reveló el artista que los hizo posibles. No recuerda de quien fue la idea de compartir tatuajes, pero ambos llegaron a su estudio dispuestos a compartir un símbolo de su amor, tatuado en su piel. Archivado como: Tatuajes Gabby Petito Laundrie

El hombre expresó que ambos jóvenes se encontraban muy alegres y hasta l e confesaron que eran grandes admiradores de la serie sobre crímenes Forensic Files. En aquel momento, esa revelación no parecía muy importante para el tatuador pero un año después, se dio cuenta del peso de las palabras de Petito en aquel instante.

“De lo único que hablaron fue de su relación y de cómo planeaban viajar”, dijo el tatuador al medio.” Estaban súper emocionados, muy ansiosos por su viaje. No especificaron adónde iban ni cuándo. Simplemente dijeron que estaban planeando este viaje para salir en vivo desde una camioneta por un tiempo”, relató Danny a l Mail.

Él mencionó al medio de comunicación, que Petito y Laundrie solo podían hablar del próximo viaje que estaban planeando vivir y que marcaría sus vidas para siempre. Danny, confirmó que ellos no hablaron sobre donde sería el lugar al que viajarían, pero sí que estarían usando una camioneta para su recorrido.

“Brian tenía un tatuaje existente en el costado de su mano derecha. Eran como tres montañas con X en cada una. Estaba un poco descolorido por el lugar de la mano y él quería que lo retocara, así que lo hice”, declaró el tatuador de la pareja. “‘Y luego hice las enredaderas en su dedo, con el trabajo de hoja sólida, negro sólido. Pero eso fue todo, nada más. No tenía otros tatuajes visibles, nada que yo pudiera ver. Ni siquiera vi sus otros tatuajes porque tenía mangas largas”, señaló en entrevista.

No se había dado cuenta de quienes eran

El hombre confesó que no se había dado cuenta que las personas a las que había tatuado, eran la famosa pareja que se encontraba desaparecida y que ella falleció. Él dijo que cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, tuvo que revisar sus folder de trabajos para localizar los tatuajes que le hizo a la pareja.

“Los había visto en Facebook e Instagram en numerosas ocasiones en relación con las noticias, pero no podía señalar de dónde los conocía.”, declaró el tatuador. “Solo sabía que me eran familiares. Una noche estaba con mi novia y simplemente encajó. Dije, creo que los he tatuado.”, señaló el hombre.