No cabe duda que para los famosos resulta toda una travesía el viajar cuando se trata de ofrecer algún concierto u ofrecer algún tipo de show cuando se trata de un evento fuera de su ciudad, y peor aún que conlleve algunas complicaciones que llegan a afectar su salud por una mala alimentación durante su traslado.

Tatiana es trasladada hospital. Como siempre los famosos dan de que hablar a través de redes sociales, y esta vez no fue la excepción. Con la gran diferencia de que ahora se trata de un tema delicado, pues la cantante Tatiana posteo una serie de fotografías que alarmó a sus seguidores ya que aparece recostada en una camilla para ser trasladada al hospital.

“Uno a veces tiene que estar corriendo y comer lo primero que ve… Comí un sándwich de camino al aeropuerto a CDMX, todo el vuelo de 2 horas estuve con diarrea y vómito, llegué con infección intestinal severa y aterrizando en CD. Juárez me llevaron al hospital, estuve canalizada con suero, antibiótico y medicamentos para el dolor intenso”, expresó la cantante.

En las historias que compartió Tatiana se ve cuando reconocen la responsabilidad que ella realiza como profesionista en su estado se aprecia a ella dentro de una camioneta y a pesar de lo mal que la estaba pasando la gran sonrisa de su rostro no se borra, “Profesionalismo ante todo, a pesar de su estado de salud a cumplir con su compromiso”, es lo que aparece en ese post. Archivado como: Tatiana es trasladada hospital.

Otra frase más acompañó la serie de fotografías impactantes que compartió mediante su cuenta personal, “Ya nos vamos al hotel a descansar y dieta blanda… a las 8pm es mi show de aquí, tuve excelentes atenciones en el hospital de acá me cuidaron muy bien. Ya estoy bien.”, agregó ‘La reina de los niños’.

Al final del post que la cantante realizó proporciona una breve reflexión haciendo referencia de que la vida de todo artista o celebre famoso no es nada fácil, pues los demás nunca son testigos de las adversidades que ellos atraviesan en su vida privada, hay momentos que sí se pueden compartir con los seguidores pero cabe mencionar que existen situaciones en las cuales no es apropiado hacerlas públicas.

Las fotos que Tatiana posteo en su cuenta personal de Instagram ya supera los 15 mil Me Gusta y los 500 comentarios hacia la cantante de melodías infantiles y no es para menos, pues se trata de una situación delicada en la que se ve involucrada la salud de ‘La reina de los niños’.

Quienes no faltaron en mostrar sus muestras de apoyo hacia la interprete de canciones infantiles fueron algunos de sus colegas y otras personas celebres, no cabe duda de que Tatiana se ha ganado el cariño de muchos pues la definen como una mujer llena de amabilidad y humildad.

La “Reina de los niños” sorprendió por completo a los fans, quienes no dudaron en apostar por la cantante como una de las favoritas en la mayor parte del programa aunque no llegó a la final se mantuvo firme y llegó lejos. Entre las pistas habló sobre “caminos tóxicos”, algo que sin duda fue relacionado con el matrimonio que mantuvo con Andrés Puentes ya que en esa relación sufrió abuso y fue estafada.

Tatiana mencionó los retos al aparecer en el reality show

“Sí tomó tener más condición física, porque a pesar de que en mis shows canto y bailo muchísimo, no traigo nada arriba. Comprendí a mis bailarines que se ponen mis personajes de Pin Pon, La Patita Lulú o El Monstruo de mi Cuarto, los entendí. Dije: ‘¡no, pobrecitos, no ven nada!’, y sí, porque les pesa. Se pueden caer del escenario porque no alcanzan a ver la orilla”, expresó en una de las entrevistas del programa según el portal El Mural.

“También aprendí a moverme un poco más arriba del escenario y hacer cosas sin ver ni escuchar al 100 por ciento, porque con la máscara traes los audífonos, micrófonos, todo adentro, estás como aislado. Sí fue complicado, pero muy divertido”, afirmó la cantante durante la entrevista.