Al parecer la sensible perdida fue del famoso músico mexicano Javier Kukin Carmona del Grupo Liberación. Hasta el momento no se ha dado a conocer las causas de la muerte de esta celebridad que brilló en el ámbito de la música, ganándose el corazón de los mexicanos, pero algunos usuarios afirman que fue a causa de COVID.

La canción que lo llevó al éxito

De acuerdo con dicho medio, fue en el año de 1999, cuando su sencillo “Get Get Down”, de su álbum The Groove I Have, pasó 18 semanas en el Billboard’s Dance Club Songs chart, donde finalmente alcanzó el No. 1., lo que demostró que el joven poseía un talento como ninguno, logrando que su música fuera reconocida.

La cosecha de su triunfo ahí no paró, puesto que la canción también fue un éxito internacional, encabezando la lista Top 30 Dance de RPM en Canadá y llegando al top 10 en Grecia, Bélgica, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. Lo que hizo que Johnson se convirtiera en un exponente sustancial para el género House, marcando un antes y un después. Archivado como: Tatiana de luto.