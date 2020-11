La animadora Tatiana sorprende en traje de baño desde Cancún

Aparece presumiendo su cuerpo en las redes sociales

Tatiana presume su trabajado cuerpo y recibe piropos de sus seguidores

A través de las redes sociales la animadora infantil Tatiana sorprende a todos sus fans al aparecer sexy en traje de baño desde Cancún en una imagen publicada en su cuenta de Instagram.

En la publicación se puede observar a Tatiana como presume su cuerpo trabajado luciendo un traje de baño en color negro sentada en una toalla y portando un sombrero con brillos.

Junto a la imagen la animadora y cantante dejó en claro que está en una playa de México: “Desde Cancún, todos los días agradezco por la vida, la luz del sol, nuestras playas y los amigos.”

Varios seguidores quedaron con la boca abierta tras ver el trabajado cuerpo de Tatiana y no tardaron en dejar sus piropos y halagos en los comentarios de la imagen.

ESTÁS MÁS LINDA Y HERMOSA QUE NUNCA

Un internauta comentó lo hermosa que se ve: “Hola Tatiana estás más linda y hermosa que nunca”, dejando en claro que la edad no pasa por ella en vano.

“Hermosa como siempre Tatiana tengo una foto de 1999 cuando visitaste a Puerto Rico. Estamos los dos juntos”, mencionó otro seguidor.

“Con todo el respeto que usted me merece siempre me han encantado sus piernas”, “¡Por siempre la reina!!!”, “Me acuerdo que en un concierto llore porque no te Vi… Solo de lejos chaparrita menos se veía”, “Hermosa simplemente hermosa”, “Necesito una dosis de Cancún. Te vez radiante como siempre. Éxitos.”, “saludos amiga Tatiana que linda se ve hermosas piernas me encantan”, “Wow sigue siendo una mujer muy bella y sexy”, fueron algunos de los comentarios realizados por sus seguidores.