Antes de que hablemos de si sí o no hay verdad alguna en la lectura del tarot, es importante entender si quiera de qué se trata las cartas del tarot. ¿Qué son? Como Huff Post informa, de acuerdo con Janet Horton, tarotista con base en Nueva York, psíquica y fundadora de Tarot by Janet: “El tarot es una forma de adivinación a través de una baraja”.

Y aunque la lectura del tarot tal vez te ayude a ver tu futuro, no es una forma mágica para saber exactamente lo que pasará en tu vida. Lo lamentamos, no hay bolas de cristal aquí. Generalmente, las cartas del tarot están diseñadas para ayudarte a reunir información de tu persona; información que ya existe, pero tal vez necesites algo de ayuda o guía para descubrirla.

Lo que se busca en una lectura de tarot

Un buen tarotista no necesariamente es un vidente sino un experto que puede ayudarte a ver diferentes verdades de tu vida; que tal vez no son obvias para ti, pero son muy claras para alguien con una intuición y perspectiva frescas. Horton explica: “Cualquier interacción con una segunda persona dice mucho sobre ti, así que está bien. Cuando tienes una lectura con un psíquica tarotista, con suerte esa persona tendrá un entendimiento genuino de tu vida que será útil. Solo escuchar sobre ti en palabras de alguien más puede ser revelador”. Y en realidad de eso se trata una lectura del tarot: de obtener una visión de tu vida, tus necesidades, tus dificultades, tus metas y tu camino.

Según How Stuff Works, hay dos formas principales de lectura de tarot: una lectura con preguntas y una lectura abierta. Con una lectura con preguntas: “El tarot no tiene la intención de contestar preguntas específicas de “sí” o “no”. La mayoría dice que no debe ser utilizado para tomar decisiones, sino debe ser una guía para ayudarte a tomar decisiones sobre ti misma… La lectura abierta trata aspectos grandes de tu vida en lugar de un área con un problema o pregunta en específico. Usualmente se hacen cuando entras a una nueva fase de tu vida como casarte, graduarte de la universidad o comenzar una familia”.