¿Cuándo fue la última vez que sacaste rápidamente tus tarjetas de presentación? ¿Un mes? ¿Un año? Claro, puede parecer que estas son cosa del pasado en este mundo digital. Después de todo, la mayoría de tu correspondencia llega por correo electrónico o a tu teléfono; tu lista de contactos entera está en tu iPhone; y ni siquiera sabes cómo luce un Rodolex.

Y aunque tal vez intentes minimizar la cantidad de papel que cargas contigo o tienes en tu escritorio, las tarjetas de presentación aún son muy importantes para tu carrera. Representan tu negocio, crean una impresión duradera, y son una forma rápida y fácil de compartir información y conectarte con socios potenciales, clientes, colegas o incluso amigos. Así que si no estás usando tus tarjetas, tal vez no sea que ya no las necesites, sino que necesitan un cambio de imagen.

Las tarjetas de presentación no han pasado de moda

De acuerdo con Jonathan Long, fundador y CEO de Market Domination y contribuidor de Entrepreneur: “Las tarjetas de presentación son una cosa que lo digital no podrá reemplazar pronto”. Continua argumentando que: “Conectarse se trata de hacer conexiones genuinas. Mandar información de contacto vía mensaje de texto o email con inmediatez, es conveniente, pero también extremadamente impersonal. Establecer contacto visual y una conversación es como las verdaderas relaciones comienzan”.

Piensa en tus tarjetas de presentación como tu oportunidad para hacer una primera impresión y una duradera. Aunque la forma en la que interactúas y te desenvuelves puede que sea la verdadera primera impresión, la tarjeta de presentación es lo que dejas y cómo la gente te recordará cuando salgas por la puerta. Necesitas asegurarte que la tarjeta de presentación represente quién eres, por lo que sobresales, qué estás ofreciendo y de qué eres capaz.