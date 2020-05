Las primeras tarjetas de débito de la ayuda por coronavirus ya comenzaron a llegar, pero algunos de los contribuyentes se han estado quejando de un ‘detalle’.

Y es que de acuerdo con declaraciones al canal WOWT, el gobierno del presidente Donald Trump no les hizo saber a los contribuyentes que les llegaría una tarjeta de débito para recibir la ayuda por coronavirus, lo que les generó mucha confusión.

La confesión llegó a tal punto que algunos contribuyentes hasta estuvieron a punto de tirar a la basura la tarjeta de débito, creyendo que se trataba de un fraude.

El canal de noticias de Omaha, Nebraska habló con contribuyentes que recibieron la nueva tarjeta de débito prepagada con los 1,200 dólares de ayuda por coronavirus, otorgados por el gobierno de Trump.

Dijeron que el gobierno no les hizo saber al respecto, lo que les preocupa.

Larry Dowden dijo que recibió un sobre blanco en el correo y que le pareció un poco extraño, así que pensó que podría ser una estafa.

“Lo primero que pensé fue que lo cortaremos y lo tiraremos”, dijo Dowden.

Millions of people will get their Economic Impact Payments as a prepaid debit card. The free card is safe and includes fraud & loss protections like traditional bank accounts. #COVIDreliefIRS #IRS https://t.co/uLKkNgG72e pic.twitter.com/bDbtR1Z3Oe

— IRS #COVIDreliefIRS (@IRSnews) May 22, 2020