La cadena Target ha decidido mantener sus tiendas cerradas en el Día de Acción de Gracias.

El cierre de Target durante el Día de Acción de Gracias será permanente.

El año pasado, Target cerró también sus tiendas para evitar las aglomeraciones y la propagación del coronavirus.

No esperes hacer la compra en persona ese día. Target ya no abrirá más sus tiendas el Día de Acción de Gracias, con lo que hace permanente la medida para el inicio no oficial de la temporada navideña luego de que se suspendiera durante la pandemia del coronavirus en 2020.

Para limitar las aglomeraciones en las tiendas, el año pasado los minoristas se vieron obligados a transformar en un evento prolongado lo que se había convertido en un bombardeo de compras de un fin de semana, con las ventas navideñas comenzando ya en octubre. Este cambio forzado parece haber sido fortuito, indicó ABC News el lunes 22 de noviembre.

Target anuncia nueva regla para Acción de Gracias

Las ventas navideñas en Estados Unidos durante los meses de noviembre y diciembre aumentaron un 8,2% respecto al año anterior, según la Federación Nacional de Minoristas, el mayor grupo comercial minorista del país. El grupo comercial predice que 2021 podría pulverizar ese récord, creciendo entre un 8,5% y un 10,5%, detalló el reporte de ABC News.

Los estadounidenses, quienes pueden obtener las mismas ofertas durante un periodo de tiempo más amplio, aliviando algunas de las tensiones que acompañan a las fiestas, parecieron aceptar el cambio, agregó el mencionado reporte publicado este lunes.