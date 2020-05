Target aumenta sus ventas online gracias al coronavirus

La cadena de tiendas Target aumenta sus ventas online en un 141 por ciento gracias a la crisis por coronavirus.

Este miércoles, la minorista informó que sus ventas trimestrales realizadas en línea crecieron 141 por ciento debido a las compras nerviosas que han hecho las personas por el Covid-19.

“El último trimestre fue diferente a todo lo que he visto”, dijo Brian Cornell, presidente ejecutivo de Target. “Fue intenso, volátil, estresante para nuestros clientes y para el país”, agregó.

Una vez que se giró la instrucción de permanecer en casa y las tiendas tuvieron que cerrar, los clientes ‘corrieron’ a hacer sus compras a través de Internet.

Es así como las ventas en línea de la empresa se dispararon 141 por ciento, lo que equivale casi a las ventas en tienda, informó NY Post.

Target, así como grandes almacenes como Walmart, se han visto inmersos en una avalancha de clientes que han invertido en productos básicos, alimentos y productos de limpieza para almacenar durante la pandemia. Sin embargo, con el paso de los días, las personas también se han interesado en comprar de forma online otros artículos no fundamentales.

Sobre esto, Cornell manifestó que espera que los clientes continúen interesados en productos de belleza, artículos para el hogar, e incluso ropa.

La compañía también dijo que han apartado unos $500 millones de dólares para cumplir con dos objetivos: mantener los estándares de seguridad de sus tiendas y mejorar los salarios de sus empleados.

La empresa ya ha logrado sus objetivos económicos del año.

En vista de esto, también han indicado que disminuirían los planes de inversión y que se enfocarán en cumplir con una mayor demanda por parte de la clientela.

“Hay tanta incertidumbre cuando pienso en el balance del año… Obviamente estamos observando de cerca para ver qué sucede desde un punto de vista económico”, confesó Cornell.

Hace apenas un mes, Target había informado que sus márgenes de ganancias se verían afectados debido a mayores gastos.

Es por esto que las ganancias netas de Target se ubicaron en $284 millones de dólares, una caída de 64.3 por ciento en el trimestre.

#Target registra fuerte caída de ganancias en el Q1 por la pandemia pero supera previsiones y eleva guía para 2020.

-Beneficio por acción de 0,56 $ vs 0,43 esp vs 1,56 $ 2019.

-Ingresos 19.600 mill vs 18.700 mill esp.

-Ventas comparables +10,8% vs +7,5% esp.#EPS #WallStreet pic.twitter.com/Cahh6rAILO

— AudioMercados (@AUDIOmercados) May 20, 2020