“Dos vehículos blindados circulaban por la carretera, y el segundo de ellos se incorporó deliberadamente al carril que se aproximaba. No fue por casualidad, fue por diversión, no había necesidad de esto. Y acaba de chocar con este coche. Se detuvo, dio marcha atrás de nuevo y siguió conduciendo”, agregó el vecino Viktor Berbash. Archivado como: Tanque ruso aplasta coche

“Falso el tanque es de Ucrania”

A través de las redes sociales varios usuarios han dado su perspectiva al respecto y se logra observar que hubo división de opiniones: “Gente no estoy a favor de Rusia pero la orden es no eliminar civiles, hay un video en el que autos ucranianos van por la misma pista que los tanques rusos, también un hombre que puso entre la flota de carros rusos y no le hicieron nada”, dijo un usuario en Twitter.

"Falso el tanque es de Ucrania y fue que perdió el control esto es propaganda", "Simplemente los psicópatas tienen trajes de militares con el poder de la guerra", "Es tanque ucraniano, si ve bien el vídeo perdió el control", "Malditos van a recibir un castigo divino", fueron algunos comentarios. Archivado como: Tanque ruso aplasta coche.