Tania Rincón se somete a cirugía y ya no podrá tener hijos

La compañera de Galielea Montijo y Andrea Legarreta confiesa lo que sucedió

Le detectaron un mioma y tuvo que decidir que le hicieran una histerectomía

La conductora del programa de Televisa, “Hoy”, Tania Rincón, se sometió a una cirugía urgente y lamentablemente el resultado es que no podrá tener hijos, fue la información que se dio en el portal de noticias de la revista Caras y la noticia conmocionó no solo al medio del espectáculo, sino a sus seguidores.

La compañera de las ya famosas Galilea Montijo y Andrea Legarreta no tuvo más remedio que confesar las causas que provocaron que terminara en el hospital y con la gran consecuencia de que ya no podrá procrear familia en el futuro, además cuenta cómo se siente con esta noticia.

DA DETALLES ESPECÍFICOS DE SU SALUD

La artista no pudo más y dio detalles de lo que sucedió con su salud, para empezar dijo que le detectaron un mioma que la llevó a decidir de manera consciente que debía someterse a una a una histerectomía (operación para extraer la matriz) con lo cual se sepultaron las opciones de volver a ser madre.

Aunque reveló que se actuó de manera rápida para evitar una situación compleja de salud, dice que ya previamente su esposa y ella habían decidido no tener hijos, luego del nacimiento de su bella Amelia, pero señala que hay un obstáculo que no han podido pasar, dijo Tania Rincón que se sometió a cirugía y no podrá tener hijos.