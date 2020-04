La bailarina y actriz cubana enciende las redes sociales con atrevida fotografía

Con tanga encarnada en sus glúteos, Niurka causa revuelo, además de malos pensamientos

La publicación rebasa hasta el momento los 60 mil likes

De plácemes se encuentran los admiradores de la bailarina y actriz cubana Niurka, ya que compartió una imagen en la que aparece con tanga encarnada en sus glúteos, causando revuelo y malos pensamientos.

Esta atrevida fotografía se encuentra en su cuenta oficial de Instagram y tiene hasta el momento más de 60 mil “Me gusta”, aparte de comentarios de todo tipo, a los cuales, a algunos de ellos, Niurka contestó.

En plena cuarentena, Niurka escribió: “Un saludo con amor a toda mi gente… una bronceadita al CUBANITO mío”, expresándose de inmediato una seguidora: “Bella!!! Ajua!!!, obteniendo por respuesta unos emoticones de rosas de parte de la bailarina y actriz cubana.

A las personas que le escribieron, Niurka les agradeció, además de reírse de algunos de los comentarios y cumplir peticiones, como mandar besos.

“Nálgame Dios, Mamá Niu”, “Bella mi cubanita”, “Te amo Mamá Niu”, “Que lindas nal… tienes amor”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en esta publicación, pero hubo uno en particular que le llamó la atención a Niurka y por el que contestó con un “Que intensa”: “Quiero que me partas mi mad…”.

Una admiradora le hizo una petición muy especial: “Por favor!!! ¿Podrías subir de nuevo cómo se hace tu ungüento para mejorar la piel del abdomen?”, obteniendo como respuesta: “Plátano macho, nueces, canela y ramas, éter, alcohol, creo que así es”.

Nacida el 25 de noviembre de 1967 en La Habana, Cuba, Niurka es recordada por muchos por su destacada participación en la obra musical Aventurera, además por sus amoríos, entre ellos, con el productor Juan Osorio y el actor Bobby Larios.

Los comentarios subidos de tono no pudieron faltar, a los que la bailarina y actriz cubana tampoco dejó de agradecer: “Niurka, estás riquísima”, “Estás hermosa, con mucho respeto, mi gran sueño es darte un beso, aunque sea de piquito”, “Con mucho respeto, que rica está usted”.

Una admiradora no quiso quedarse con las ganas y le preguntó como va en la cuarentena, a lo que Niurka contestó: “Pues ocupando mi valioso tiempo en lo que pocas veces puedes hacer cuando no hay tiempo”, mientras que otro usuario escribió: “Usted está más fuerte que el coronavirus”, aunque la cubana ya no respondió.

“Pa’ comer, pa’ llevar y pa’ después si quedas con hambre”, “Disfrutar tu belleza, wow, eres fuego”, “Mamá Niu, quiero ser tu bebé”, “Una de frente para la nena”, “Te ves increíble!!! Soy tu fan”, “Sueño contigo todos los días”, “Que bien se ven tus chapas”, “Disfrute Mamá Niu!!! Y cuídese mucho, bendiciones”.

Un seguidor no se aguantó y le dedicó el siguiente mensaje: “Saludos mi Mamá Niu!!! Me encantas y te felicito por cómo has criado y educado a tus hijos Kiko, Emilio y Romi!!! Me encanta ver los videos de Romi y estoy suscrito a sus canales en YouTube”.

