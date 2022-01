Comienza tu dieta post fiestas concentrándote en el tamaño de las porciones en vez de privarte. Para la mayoría de nosotras, enero es el inicio no oficial de la temporada de pérdida de peso, pero después de habernos complacido con tantos festines sabrosos y deliciosos manjares durante los últimos meses, puede ser extra difícil dejar todo de golpe.

El promedio del tamaño de las porciones se ha duplicado en los EE.UU durante los últimos 20 años, así que, si divides las raciones a la mitad, puedes comer los mismos alimentos, ¡mientras consumes sólo la mitad de las calorías! ¡Estos 10 tips para repensar el tamaño de las porciones harán que se derritan antes de que te des cuentas!

1. Raciones vs. porciones

Una porción es la cantidad de alimentos que comes en una comida; una ración es una cantidad medida de alimento—1/2 taza de pasta, una cucharada de azúcar, etc. Descarga una tarjeta de tamaño de raciones que te diga cómo luce una ración (una taza de cereal es igual a un puño, etc.).

2. No omitas comidas

Esto probablemente ya está claro, pero cuando estás extra hambrienta, quieres porciones más grandes. Se consciente de que si omites el almuerzo y comes una cena enorme, no necesariamente estás balanceando cuando se trata de pérdida de peso.