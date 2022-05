La conductora mexicana, Talina Fernández sorprendió en entrevista para el programa De Primera Mano que vendió parte de sus joyas para poder sobrevivir a la fuerte crisis económica que pasó después de que dejara de trabajar para la empresa de Televisa.

“Llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas mi amor; pues salí de Televisa y no me… ¿Cómo se llama eso cuando te pagan por tu salida? Pues aquí no me tocó, entonces he pasado momentos muy difíciles”, mencionó en entrevista para el programa ‘De Primera Mano’.