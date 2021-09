Ella es una de las 200 personas de nacionalidad estadounidense que permanecen en Afganistán, en la espera de poder salir del territorio y llegar a salvo a sus hogares. La joven, relata que llegó a Afganistán por su esposo y que pensaron que podrían salir del territorio antes de que la situación empeorara, pero no lo lograron. Archivado como: Talibanes cazan estadounidenses

Las fuertes declaraciones de una ciudadana estadounidense que vive en Afganistán, han impactado profundamente. La joven declaró a la Voz de América, sobre un hecho sin igual que está aconteciendo en torno a los estadounidenses que permanecen en el país de Oriente Medio y el terror inminente de no saber cuánto tiempo permanecerán en dicho lugar.

La joven narra el temor que siente al permanecer en Afganistán y no saber si en algún momento volverá a su hogar o terminará falleciendo a manos de los talibanes; ella cuenta que su marido, que es afgano, pidió a los insurgentes que la dejaran ir del país pero ella se negó a dicha petición porque no lo piensa abandonar en esa nación.

Escalofriantes declaraciones de una estadounidense que permanece en Afganistán. Una joven de 25 años, perteneciente al estado de California, permanece en Afganistán tras no haber alcanzado un vuelo en el aeropuerto de Kabul; la joven habló por primera vez de cómo es la vida en el país de Oriente Medio después de que las tropas de Estados Unidos se retiraran por completo.

El motivo de su entrevista con los medios de comunicación, es poder informar lo que está sucediendo en Afganistán. La joven asegura que los estadounidenses que continúan viviendo en el país de Oriente Medio, están aterrorizados en que revisen sus pasaportes 'azules' y se den cuenta que no pertenecen a ese lugar.

"Ha habido días, ya sabes, en los que me digo a mí mismo: '¿Voy a llegar a casa? ¿Voy a terminar viviendo aquí? ¿Voy a terminar muriendo aquí' ", confesó la joven de 25 años y rescató New York Post. Como Nasria, aún permanecen más ciudadanos americanos en la espera de poder huir de ese país, aunque las esperanzas hay ido disminuyendo desde que las tropas estadounidenses que retiraron hace un par de días.

Nasria confesó que hay días donde teme no volver a su hogar en California y le aterroriza la idea de seguir viviendo en Afganistán con el temor de un día salir y ser asesinada. Es uno de los temores que más tiene, debido a que es ciudadana estadounidense y permanece en ese país por su marido y su estado de embarazo.

"Aparentemente, ahora van de puerta en puerta tratando de ver si alguien tiene un pasaporte azul", dijo al medio de comunicación y The Post mencionó. Nasria vive con el temor de un día escuchar los golpes en su puerta y sean los talibanes preguntando que nacionalidad tiene y por supuesto, notando que ella posee un pasaporte azul.

La joven en esa entrevista mencionó que después que las tropas se retiraran de Afganistán, los talibanes no han dudado en ir ‘cazando’ estadounidenses; según narra la californiana de 25 años, ella se enteró que han estado las puertas de varios hogares inspeccionando los documentos de las familias y asegurándose que no haya ningún estadounidense de por medio.

Talibanes cazan estadounidenses: La llegada a Afganistán

De acuerdo con el New York Post, Nasria llegó a Afganistán en junio para visitar a su familia y casarse con su esposo afgano, pero que no pudo tomar un vuelo después de que los talibanes se apoderaron de Kabul el mes pasado. Las circunstantes cambiaron para los recién casados; nunca se imaginaron que no podrían salir del país.

La mujer en entrevista con la Voz de América, admitió que nunca se imaginó presenciar una escena como la que ocurrió en el aeropuerto. Ella describe la escena como caótica en las calles alrededor del aeropuerto internacional Hamid Karzai, cuando miles de afganos intentaron huir y tanto ella como su marido pasaron por una de las peores experiencias de sus vidas.