No solo los extranjeros deben de temer porque los talibanes toquen las puertas de sus casas, sino también los propios afganos. Según relata The Sun, las fuerzas talibanes han ido a la caza puerta a puerta de ex miembros de las fuerzas de seguridad afganas o aliados de Occidente, por lo que el temor ha ido en aumento, en los últimos días.