Talibán cuelga un cadáver de una grúa en la plaza principal de la ciudad de Herat

Esta práctica es al más puro estilo del narcotráfico mexicano

Víctimas fueron acusadas de participar en secuestro

Al más puro estilo del narcotráfico mexicano, el Talibán cuelga un cadáver de una grúa en la plaza principal de la ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán, afirmó un testigo el sábado, en una exhibición macabra que supuso una vuelta a algunos de los métodos talibanes del pasado, informaron la agencia de noticias AP y el portal Daily Mail.

Wazir Ahmad Seddiqi, que regenta una farmacia a un lado de la plaza, dijo a The Associated Press que los insurgentes llevaron cuatro cadáveres a la plaza, y que tres de ellos fueron trasladados a otras para ser colgados allí. Los narcos mexicanos acostumbran a exhibir los cadáveres de sus víctimas para amedrentar a sus rivales, tal y como lo hacen el Chapo Guzmán y otros capos.

PRESUNTOS SECUESTRADORES

Según Seddiqi, los talibanes anunciaron en la misma plaza que los cuatro habían sido capturados participando en un secuestro y que la policía los mató. No estuvo claro de inmediato si las cuatro personas fallecieron durante una balacera con las autoridades o después de su detención. El Talibán no realizó comentarios por el momento.

El mulá Nooruddin Turabi -uno de los fundadores del Talibán y el principal responsable de la aplicación e interpretación estricta de la ley islámica en su gobierno anterior, a finales de la década de 1990- dijo esta semana a The Associated Press que el movimiento conservador volverá a realizar ejecuciones y amputaciones de manos, aunque podrían no ser públicas.