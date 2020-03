El tradicional platillo, hecho de maíz, es muy popular en los diversos restaurantes del país azteca.

Mundo Sabor te explica cómo se prepara esta rica receta.

Marinar el puerco con naranjas, chiles secos, piña y condimentos es el toque principal.

Los deliciosos tacos de puerco es una receta meramente mexicana, donde se combina la proteína y el carbohidrato para los buenos paladares.

El tradicional platillo, hecho de maíz, es muy popular en los diversos restaurantes del país azteca y en otras regiones de Latinoamérica.

Foto/Captura MH

Para preparar los tacos de puerco se necesitan los siguientes ingredientes y con ayuda de Mundo Sabor es más fácil cocinar con sazón.

Una tortilla de maíz previamente hecha

Marinar el puerco con naranjas, chiles secos, piña y condimentos

Salsa de aguacate

Cilantro y cebolla

Frijol refrito

Salsa de chile picante

Pico de gallo

Limón

Para preparar nuestros tacos de puerco, primeramente, debemos calentar las tortillas de maíz, aplastándolas un poco para que sequen el líquido interno.

Luego de haber colocado el puerco ya marinado en el trompo, lo cocinamos a fuego lento y con la ayuda de un cuchillo vamos cortando.

Seguidamente lo colocamos en la plancha para hacer trozos más pequeños.

Pero esto no es todo, rellenamos las tortillas de maíz con el puerco ya picado y finalmente aplicamos el relleno que desee; salsa de aguacate, cilantro y cebolla, frijol refrito, salsa de chile picante, pico de gallo y un poco de limón.

Foto/Captura MH

El cerdo tiene una variedad de nombres en Latinoamérica como: cochino, marrano, puerco y chancho.

