¿Le fue infiel? A pocas horas de que se anunciara de manera oficial su separación, a través de redes sociales se armó una batalla campal después de que comenzaran a salir los rumores de que el cantante Christian Nodal le había sido infiel a Belinda con su expareja. Seguidores no dudaron en tachar al cantante de lo peor: “Eres de lo peor, tanto que te defendimos”

“Y siempre deseándole lo mejor el uno al otro, por los tiempos felices vividos y los de prueba también. A los medios de comunicación con mucho respeto, les comunicamos que no hablaré más del tema, les envió mucho amor. Nodal”, fue el mensaje del cantante confirmando lo esperado.

A pesar de que en ese momento Belinda no dijo nada respecto a su separación, a través de un mensaje compartido por su madre, la cantante dio a entender que pedía respeto ante estos momentos tan complicados, ya que también se encontraba pasando por el duelo del primer aniversario luctuoso de su abuelita.

Ante estos cuestionamientos, muchos comenzaron a hablar sobre los rumores de una posible infidelidad por parte del cantante, ya que muchos admiradores de Belinda aseguraron que mientras ella se encontraba trabajando él se estaba viendo con su ex, la tapatía María Fernanda.

“Las declaraciones de Nodal solo fueron para que la gente no le dijera infiel porque dos días antes de este comunicado, mientras Beli se encontraba en España por el aniversario de la muerte de su abuela, él visitaba a su ex”, comentó, mientras agregaba varias capturas en donde se veía Nodal acompañado de quien fue presuntamente su excuñado.

Seguidores se van contra Christian Nodal al ser tachado de infiel

Otro usuario con el nombre JaredB retomó estas capturas y aseguró una vez más que Christian Nodal le había sido infiel a Belinda, entre los mensajes se podían leer lo siguiente: “Se imaginan estar trabajando y que tu pareja se este viendo con la ex, que pocos huev…”, “Para los que tenían duda sobre la mird.. que es el imbe… ese, aquí la evidencia de que ya estaba visitando a la ex”.

Ante estos mensajes colocados en la plataforma de Twitter muchos comenzaron a tachar de lo peor al cantante, asegurando que Belinda no se merecía este trato: “Poco hombre, que bueno que mi Beli lo dejó”, “La quería tanto que no pudo respetar ni un mes”, “Y eso no es nada, para que vean quien es Nodal en realidad”.