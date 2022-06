Tachan a Piqué de ‘machista’ y aseguran que ‘controlaba’ a Shakira

Desde que se empezó a decir que el futbolista español le fue infiel a Shakira, los fans de la cantante colombiana se han encargado de lanzarle comentarios negativos, acusándolo de ‘machista’: “Defiendo a mi ídolo, no a un machista misógino”, “Me decepcionó por completo esta persona”, “Que tonto eres, perdiste a una super mujer”, “Poco hombre”. Archivado como: Tachan a Piqué de machista

Por medio de Univisión, se dieron a conocer algunas de las actitudes que el futbolista estrella llegó a tener con la intérprete de ‘Rabiosa’, pues este escándalo de una supuesta infidelidad no ha sido la única. Antes de que Gerard Piqué empezara a salir con la cantante colombiana, se decía que él engañó a su entonces novia, Núria Tomás.

Tras rumores de una supuesta infidelidad por parte del futbolista, a Gerard Piqué le han estado lloviendo bastantes comentarios negativos. Incluso, retomando el pasado ‘oscuro’ que vivió la ex pareja, en donde al futbolista, se le ha tachado de ‘machista’ por actitudes que llegó a tener con la cantante.

Acusan a Piqué de ‘machista’

Y es que, también dieron a conocer una entrevista de Shakira en ‘El Gordo y La Flaca’ en donde la intérprete de “Ciega, Sordomuda” confesó el motivo por el cual hubo un tiempo en donde Shakira no aparecía en videos musicales con hombres: “Es muy territorial, y como ya no me deja hacer videos con hombres, los tengo que hacer con mujeres”, confesó.

En otras ocasiones, la colombiana confesó que ya no podía hacer videos como antes, dando a entender que el futbolista no la dejaba. "Me gusta que proteja su territorio y me cuide". También, a través de Univisión se dio a conocer que supuestamente Piqué, ya le había sido infiel en otras ocasiones.