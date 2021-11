La opinión de Clark de si deberías o no cambiar de T-Mobile a Mint Mobile

Bienvenido a Ask Clark, una columna diseñada para contestar tus preguntas financieras de la mano del experto en finanzas Clark Howard. Pago $45 al mes para un servicio T-Mobile ilimitado. Escuché que Mint Mobile sólo cuesta $30 al mes y que ellos son dueños de T-Mobile, ¿debería cambiar? Paul de Massachusetts pregunta: “Soy un cliente T-Mobile . Pago $45 al mes por un servicio ilimitado. Cuando escuché que Clark dijo que Mint Mobile estaba ofreciendo servicio ilimitado por $30 al mes, inmediatamente llamé a T-Mobile y pregunté si ellos igualarían eso. Se negaron, pero ofrecieron un crédito de sólo una vez $30 en mi próxima factura. “Preferiría quedarme con T-Mobile porque he estado con ellos por más de 20 años, pero no veo la necesidad de pagar un precio más elevado por el mismo servicio. ¿Cuál es tu opinión y sugerencia?”.

Clark dice: “Obviamente eres una persona muy leal al quedarte con un proveedor de teléfonos por más de 20 años. Es difícil para mí decirte que hagas esto, pero si cambias a Mint Mobile y funciona bien para ti, entonces estás ahorrando $180 al año por su plan ilimitado”. La belleza de cambiar de planes de celular sin un contrato es que “siempre tienes la opción de regresar a algo cuando no funciona lo nuevo para ti”, expresa. Pero hay otra alternativa que a Clark le gusta también: Visible Wireless. Visible ofrece un plan de datos ilimitados sin cuotas por $40 al mes. Si te registras para el Party Pay, puedes añadir amigos, familiares e incluso extraños a un plan, en el cual cada uno paga sólo $25 al mes. Visible es de Verizon, así que te beneficiarás de la misma antigua redes 4G LTE y 5G.