Horas después de que la primera actriz Silvia Pinal fuera dada de alta del hospital en que estuvo internada, se filtra inesperado video

Su hija, Sylvia Pasquel, aparece ‘reclamando’ la herencia de la primera actriz

“A la próxima, agrega los nombres de tu familia”, le dicen usuarios Horas después de que la primera actriz Silvia Pinal fuera dada de alta del hospital en que estuvo internada tras haberse contagiado de coronavirus, se filtra inesperado video donde aparece su hija, la también actriz Sylvia Pasquel, ‘reclamando’ la herencia de la primera actriz, provocando todo tipo de reacciones. “Los terrenos son los terrenos y ni me hagan hablar, punto. No me ching…”, escribió la madre de Stephanie Salas en esta publicación que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene hasta el momento más de 420 mil seguidores. Este video tiene más de 16 mil “Me gusta” a la fecha. “Estoy orgullosa de ti”, le dice Sylvia Pasquel a su hija Stephanie Salas Hace apenas unas semanas, se llevó a cabo la gran final del reality show MasterChef Celebrity México, el cual ganó el cantante Germán Montero, pero para muchos la que debió haber obtenido el triunfo era la cantante y actriz Stephanie Salas, a quien su madre Sylvia Pasquel le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales. “Mi pequeña niña Stephanie, exitosa y triunfadora. Que emoción verte tan plena en este proyecto tan ansiado por ti. Por fin te conocieron otra virtud más, tu pasión por la cocina. Tus recetas y tu intuición estuvieron manifiestas. Ojalá y pudieran probar tus pastas, tus hot cakes, tu pan francés o tu café tan delicioso por las mañanas en mi pequeño paraíso acapulqueño. Ganadora ya eres y con más experiencia”.

A pesar de los malos momentos que vivió por la salud de su madre, Sylvia Pasquel se dio el tiempo de desear una Feliz Navidad La noticia de que la primera actriz Silvia Pinal había sido hospitalizada de emergencia tomó por sorpresa a todos, y a pesar de los malos momentos que vivió por la salud de su madre, Sylvia Pasquel se dio el tiempo de desear una Feliz Navidad a sus seguidores en sus redes sociales. “Quiero agradecer todo su amor, todo su cariño y toda su buena vibra en estos momentos que estamos pasando. Esta navidad nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta lo afortunados que somos de contar con la presencia de mi mami, quiero que sepan que está bien, está tranquila y está más fuerte que nunca. Nos hace mucha falta nuestra Diva, pero todo va a mejorar y la tendremos de regreso” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Al mal tiempo, buena cara Unas horas después de haber deseado felicees fiestas a sus fans y compartir que su mamá, Silvia Pinal, se encontraba bien, la también actriz Sylvia Pasquel subió una imagen en la que aparece junto a sus seres queridos en la celebración de Navidad. Varios famosos no dudaron en felicitar a La Pasquel. “Besos a todas”, expresó Rebecca Jones, mientras que Patrick Alexandre Ernst Loliger Salas, remero mexicano de ascendencia suiza, les deseó a todas una Feliz Navidad: “Un abrazo muy fuerte Silvita… doña Silvia está en mis oraciones…”, “Felix Navidad y mis buenos deseos para una pronta recuperación para su mamacita”, se puede leer en más comentarios.

“Cuiden sus ahorros”, pide Sylvia Pasquel Antes de que mostrara el video donde ‘reclama’ la herencia de Silvia Pinal, la actriz Sylvia Pasquel compartió otra publicación donde les pide a sus fans que cuiden sus ahorros, algo que ella dice por experiencia. ¿Habrá pasado algo grave que nunca se animó a confesar? “No se gasten todo el aguinaldo porque si no les va a pasar lo que a Isaura: se les van a acabar sus ahorros, que se los van a llevar en el colchón, así que guarden su aguinaldo y por favor ahorren”. De inmediato, sus seguidores reaccionaron a esta publicación (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Ni me hagas hablar” Ya con su madre Silvia Pinal recuperándose en casa, la actriz Sylvia Pasquel subió un video en el que, en primer lugar, se dirige a la cámara para decir que no la hicieran hablar, ya que cuando vendieron un terreno en el estado de Campeche, en México, la otra persona no se acordaba. “Ese terreno que vendieron allá en Campeche lo vendieron y no me tocó nada, ni un centavo, lo vendieron sin mi consentimiento, ¿entonces qué, ahora no te acuerdas? Pues entonces no me hagas hablar, no me hagas hablar, porque ese terreno de mi mamá en Campeche lo vendieron sin avisarme y no me dieron nada, ni un centavo”, ¿problemas en la familia? (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Silvia Pinal sale del hospital La primera actriz Silvia Pinal fue dada de alta del hospital el pasado martes 28 de diciembre, confirmó su hija, la también actriz Sylvia Pasquel, luego de estar algunos días internada tras presentar baja de frecuencia cardíaca y presión alta. Además, durante su estadía le fue diagnosticado Covid-19. “Debe estar llegando a su casa. Se decidió en vez de pasarla a otro cuarto de terapia normal, llevarla mejor a casa con todos los cuidados para evitar que se pudiera contagiar de alguna otra cosa en el hospital. Mi mamá está súper bien, va a estar súper bien cuidada”, comentó La Pasquel.

“No puede estar en contacto con nadie”: Sylvia Pasquel “Nadie se puede acercar, es como si estuviera en terapia intensiva. Todo está bien. No puede estar en contacto con nadie. A mí ya me dijo el doctor que no me puedo acercar, porque por obvias razones ya estoy ruca. No puedo acercarme porque la puedo contagiar o me puedo contagiar. Siempre tengo que ver los toros desde la barrera”, apuntó. Sylvia Pasquel comentó que esta decisión la tomó el médico porque la salud de la primera actriz está muy estable y su cuadro de síntomas de Covid es muy leve, por lo cual se prefirió mandarla a su casa con todos los cuidados intensivos como si estuviera en el hospital (Con información de Agencia Reforma).

“Sí te pasaste”, dijo Sylvia Pasquel a Adela Micha En entrevista con El Universal, Sylvia Pasquel dice cuál fue su reacción tras enterarse de los dichos de Adela Micha, quien vaticinó la muerte de Silvia Pinal, cuando se enteró que había sido hospitalizada, durante un corte de su programa “Me lo dijo Adela”: “Ella me mandó un mensaje diciéndome que se habían malinterpretado sus palabras”. “La verdad yo ni sabía lo que había pasado, porque Adela me habló, me entrevistó y después me mandó un mensaje diciéndome que está muy apenada, que se había malinterpretado, que mi hermana Alejandra estaba muy enojada con ella y yo le dije, ‘la verdad no sé de qué me estás hablando’, pero me envían el video y se lo reenvié diciéndole, ‘sí te pasaste, esos comentarios no se valen’, pero ya me había entrevistado”.

¿Adela Micha le deseó la muerte a Silvia Pinal? Sylvia Pasquel se defiende de los “haters”. Desde el día de ayer, Pasquel también ha respondido, a través de su cuenta de Twitter, comentarios que resultan ofensivos sobre la hospitalización de su madre. Siendo directa como ella es, ha manifestado su sentir al respecto. “Los comentarios hasta eso no son sobre mí, sino en relación a un muy desafortunado comentario de Adela Micha y nunca falta el ‘hater’ que se aprovecha de eso para no tener la sensibilidad, ni el respeto por lo que uno vive cuando un familiar está enfermo; pero yo no tengo haters en mis redes sociales, toda mi gente es buena onda”, dijo Pasquel.

No ha podido hablar con su madre La actriz explicó que aún no ha podido hablar con su mamá Silvia Pinal porque el médico le informó que se encontraba aún dormida, pero que hasta el momento se encuentra estable tanto de la oxigenación como del corazón, lo que es señal de que todo está bien. Sylvia Pasquel señaló que hasta el momento no se ha realizado ninguna prueba para detectar Covid-19 por una razón:”Me la voy a realizar el lunes, el doctor me dijo que no tenía caso hacerla el miércoles que supimos de mi mami porque iba a salir negativa, porque la enfermedad tarda cinco o seis días en incubar, por eso me voy hacer la prueba el lunes, de hecho todos nos la haremos” (Con información de Agencia El Universal).