Pasquel, mencionó que estaban ‘en shock’ tras conocer la noticia del fallecimiento del actor y señaló, que se encontraba bastante triste al enterarse que estaba pasando por un momento difícil y no había estado presente para apoyarlo. La actriz, confesó que habían sido grandes amigos y que, toda la familia Pinal lamentaba su deceso.

Sylvia Pasquel, hija de la icónica Sylvia Pinal, anunció que su familia está viviendo una situación delicada tras enterarse del fallecimiento de alguien cercano a la familia al programa Hoy. La actriz, informó que aún no podían creer la noticia del suicidio del actor Xavier Marc, quien el pasado 19 de febrero se quitó la vida tras supuestamente lanzarse del sexto piso de su edificio.

" Y es muy triste enterarse de esta manera que estaba pasando por esos momentos tan difíciles. Porque, sí uno supiera hubiera hecho algo antes.", informó Sylvia Pasquel al medio de comunicación Hoy. La muerte del actor Xavier Marc, tomó por sorpresa a los colegas del actor, medios e inclusive a su propia familia. Aunque no fue confirmado, se conoce que Marc se lanzó desde la azotea de su edificio por problemas de depresión.

"Yo no sabía nada, la verdad yo me entere que ahora que muere.", informó la actriz. Ambos actores, habían convivido al estar en la producción de 'Amarte es mi pecado' donde tenían un rol cercano. Sylvia Pasquel, anunció que si 'alguien hubiera sabido antes de cómo se encontraba el actor, tal vez lo hubieran estado apoyando.

Sylvia Pasquel, informó que no conocía que el actor se encontraba en mal estado de salud desde hace años. Ella, afirmó que se enteró de lo que sucedía con Marc cuando ocurrió su muerte. Pasquel, anunció que las noticias de su estado de salud surgieron cuando el suicidio del actor se dio a conocer a través de redes sociales y medios de comunicación.

“Pero los amigos más cercanos sí sabían que sufría una enfermedad, creo que tenía anemia y que no sabían que le ocasionaba .”, confesó Sylvia Pasquel a Hoy. La actriz, afirmó que los amigos más cercanos del actor conocían más de cerca la situación de su amigo y que, se encontraban bastante entristecidos por la situación que surgió.

“No la podían controlar, ya tenía mucho tiempo con eso. Le daban muchas transfusiones de sangre, ya su movilidad no era muy buena .”, aseguró la actriz y productora, Sylvia Pasquel. Todo parece indicar, que Xavier Marc ya no estaba teniendo una buena vida y la mala racha debido a su salud afectó considerablemente al actor.

En las declaraciones que ofreció, la actriz aseguró que no podían controlar la enfermedad que tenía el actor. De acuerdo con la información que ofreció al programa Hoy, Xavier Marc, debía someterse a transfusiones de sangre y su movilidad ya estaba comenzado a fallar; hasta el momento, su familia no dio a conocer esos detalles sobre la salud del actor.

“Ya no tenía una buena calidad de vida y eso unido a la depresión siempre hace sus estragos.”, destacó la actriz antes de finalizar la entrevista. Sylvia Pasquel y el actor Xavier Marc, eran amigos cercanos debido a sus trabajos en común y una amistad de años. La actriz, informó que no conocía el mal estado de salud al que había estado sometido el actor.

La actriz, destacó que el padecimiento del actor, estaba ocasionando que ya no tuviera una buena calidad de vida y eso, sumando la depresión que tenía hizo que el actor se quitara la vida. Sylvia Pinal, dio a conocer información que no se tenía en cuenta sobre el estado de salud del actor, aunque la depresión era algo que se sospechaba debido a la carta que dejó, despidiéndose de los demás.

Amigos del actor lamentan su pérdida

La muerte del actor Xavier Marc, ocurrida el 19 de febrero, ha sido un golpe fortísimo para sus seres queridos; sin embargo, Yucita, directora de la Casa del Actor y amiga de Xavier desde hace 40 años, considera que fue la forma en la que Marc puso fin a un terrible dolor físico que padecía desde hace años y que no hacía más que empeorar, informó El Universal.

“Efectivamente él saltó, no sé con qué fuerza lo hizo, cómo lo hizo, pero ya no está aquí. Sí dejó una carta, pero es una carta que le dejó a Cristian, su pareja, yo no tengo acceso a esa carta, es un documento al que inclusive ya nadie tiene acceso, que se quedó con las autoridades”, dijo y agregó que el trato de las autoridades había sido amable.