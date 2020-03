El brote de coronavirus ha dejado que las autopistas que usualmente están abarrotadas de vehículos por el tráfico de California fluyan sin problemas, sin embargo, las autoridades advierten que las autopistas se han convertido en pistas de carreras ocasionando los peores accidentes y señalaron la suspensión de licencias para quienes infrinjan la ley.

Desde mediados de marzo, el gobernador del estado, Gavin Newsom, ordenó a decenas de millones de californianos que “se quedaran en casa” así como el cierre de negocios no esenciales y la prohibición de reuniones de varias personas, reseñó FOX News.

Esas medidas dejaron las autopistas del Golden State vacías y la advertencia de la Patrulla de Carreteras de California (CHP por sus siglas en inglés) de un nuevo peligro en las carreteras.

“Estamos viendo un aumento en los automovilistas que viajan a exceso de velocidad en el Área de la Bahía”, dijo el viernes la división CHP-Golden Gate en Twitter. “Todavía estamos vigentes y continuaremos emitiendo citaciones. ¡No hay forma más rápida de obtener una licencia suspendida que conducir a más de 100 mph!”, concluía el tuit.

En una foto compartida por la policía local se pueden ver varias multas por exceso de velocidad para conductores que superaron las 100 millas por hora. Uno de los boletos incluye un Hyundai Sonata 2015 que se registró a 117 mph en una autopista del Área de la Bahía.

SPEEDING CITATIONS ON THE RISE 🏎🚓

We are seeing a rise in motorists traveling at excessive speeds in the #bayarea. We are still out in force and will continue to issue citations. There is no faster way to get a suspended license than driving 100mph+! pic.twitter.com/p4o2onjWWR

— CHP Golden Gate (@CHP_GoldenGate) March 27, 2020