“Envía un mensaje claro a la administración Biden de que no podrán violar la ley federal de inmigración y poner en peligro la vida de los texanos”, expresó. Añadió que las políticas del mandatario demócrata en inmigración “son fallidas”, según informó la agencia de noticias Efe.

Según datos de las autoridades migratorias divulgados por The Washington Post, Estados Unidos deportó en abril a 2,962 personas. Es la primera vez desde que se recogen estadísticas en que esa cifra está por debajo de 3,000. En comparación, en marzo hubo 3,716 deportaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había anunciado el pasado 6 de mayo que no extendería la moratoria. A pesar de los esfuerzos de Paxton por mantener el número de deportaciones a los ritmos del Gobierno de Donald Trump (2017-2021), el número de personas deportadas desde Estados Unidos cayó a mínimos históricos durante abril.

Las cifras de las deportaciones no incluyen las expulsiones realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de inmigrantes que cruzan la frontera y son enviados de regreso a México bajo el Título 42, que permite regresar a los indocumentados por la emergencia sanitaria.

Sus últimas palabras fueron: “Me gustaría agradecer a toda la gente que me ha apoyado y ayudado a lo largo de los años. Estoy contento de dejar este mundo como un lugar mejor y más positivo”. Mientras se administraba la dosis letal de pentobarbital, tomó cuatro o cinco respiraciones profundas seguidas de “un ronquido largo y profundo”, dijeron las autoridades penitenciarias.

Clemencia de ejecución fue rechazada por el gobernador

La hermana de Bryant, Mattie Long, había apoyado una petición de clemencia de Jones para evitar que fuese ejecutado, pero fue rechazada tanto por la junta de perdones de Texas como por el gobernador, el republicano Greg Abbott.

“Debido a que era muy cercana a Bert, su muerte me dolió mucho. Aun así, Dios es misericordioso. Quintin no puede traerla de regreso. Yo no puedo traerla de vuelta. Escribo esto para pedirles que por favor le perdonen la vida a Quintin”, dijo la hermana de la víctima.