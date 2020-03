El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas también dijo que suspendería temporalmente las visitas sociales en todos sus centros de detención en todo Estados Unidos debido al coronavirus.

Los funcionarios dijeron que no había detenidos que hubieran confirmado casos de COVID-19 y que cancelar la visita era precautorio para “salvaguardar aún más a esos a nuestro cuidado”.

Consistent with federal partners, ICE is taking important steps to further safeguard those in our care. As a precautionary measure, we are temporarily suspending social visitation in all detention facilities.

— ICE (@ICEgov) March 13, 2020