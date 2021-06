Los funcionarios de prisiones dijeron anteriormente que todavía no pueden conseguir drogas inyectables letales y que todavía tienen que armar un pelotón de fusilamiento, dejando la silla eléctrica de 109 años como la única opción, según reportó la agencia de noticias Associated Press.

Las ejecuciones se programaron menos de un mes después de la aprobación de una nueva ley que obliga a los condenados a elegir entre la electrocución o un pelotón de fusilamiento si no se dispone de drogas inyectables letales. El estatuto tiene como objetivo reiniciar las ejecuciones después de una pausa involuntaria de 10 años que el estado atribuye a la imposibilidad de adquirir los medicamentos.

Suspenden ejecuciones en Carolina del Sur. La Corte Suprema de Carolina del Sur bloqueó el miércoles las ejecuciones planeadas de dos reclusos por electrocución, diciendo que no pueden ser ejecutados hasta que realmente tengan la opción de un pelotón de fusilamiento establecido en la ley de pena capital recientemente revisada del estado.

Los funcionarios de la prisión estatal no han indicado cuándo estaría listo un pelotón de fusilamiento. Los abogados de los dos hombres han argumentado en documentos legales que la muerte por electrocución es cruel e inusual, y dicen que la nueva ley mueve al estado hacia métodos de ejecución inhumanos.

También han dicho que los hombres tienen derecho a morir por inyección letal, el método que ambos eligieron, y que el estado no ha agotado todos los métodos para adquirir drogas inyectables letales. Los abogados del estado han sostenido que los funcionarios de prisiones simplemente están cumpliendo con la ley y que la Corte Suprema de Estados Unidos nunca ha encontrado que la electrocución sea inconstitucional.

La Corte Suprema del estado también había programado previamente la ejecución el 25 de junio de Owens, un hombre de 43 años que ha estado dentro y fuera del corredor de la muerte desde 1999 por el asesinato de un empleado de una tienda de conveniencia. Tanto Sigmon como Owens se han quedado sin apelaciones tradicionales en los últimos meses, dejando que la Corte Suprema del estado establezca y luego suspenda sus ejecuciones a principios de este año después de que la agencia correccional dijera que aún no tenía drogas de inyección letal, y antes de la aprobación de la nueva ley.

Abraham Bonowitz, director del grupo nacional Death Penalty Action y participante en ese evento, dijo en un comunicado proporcionado a The Associated Press el miércoles por la noche que estaba agradecido de que los planes de ejecución fueran bloqueados. Pero sintió que aún se necesitaba un cambio mayor.

Un abogado de los dos reclusos no hizo comentarios sobre la orden del miércoles. El miércoles temprano, los opositores a la pena de muerte pidieron al estado que derogue por completo su estatuto de pena capital, y un grupo de líderes religiosos, académicos, organizadores y otros entregaron una carta al gobernador Henry McMaster y a la Asamblea General del estado.

El estado de Texas ejecutó este miércoles al preso Quintin Jones por el asesinato en 1999 de su tía abuela, que tenía 83 años. A Jones, un afroamericano de 41 años, le declararon muerto a las 18.40 hora local (23.40 GMT) tras recibir una inyección letal en la cárcel de Huntsville -cercana a Houston-, según notificó el Departamento de Justicia Criminal de Texas. Sus últimas palabras fueron: “Me gustaría agradecer a toda la gente que me ha apoyado y ayudado a lo largo de los años. Estoy contento de dejar este mundo como un lugar mejor y más positivo”. Mientras se administraba la dosis letal de pentobarbital, tomó cuatro o cinco respiraciones profundas seguidas de “un ronquido largo y profundo”, dijeron las autoridades penitenciarias.

Clemencia de ejecución fue rechazada por el gobernador

La hermana de Bryant, Mattie Long, había apoyado una petición de clemencia de Jones para evitar que fuese ejecutado, pero fue rechazada tanto por la junta de perdones de Texas como por el gobernador, el republicano Greg Abbott.

“Debido a que era muy cercana a Bert, su muerte me dolió mucho. Aun así, Dios es misericordioso. Quintin no puede traerla de regreso. Yo no puedo traerla de vuelta. Escribo esto para pedirles que por favor le perdonen la vida a Quintin”, dijo la hermana de la víctima.