Lucio tenía previsto recibir una inyección letal el próximo miércoles 27 de abril por la muerte en 2007 de su hija Mariah en Harlingen, una ciudad de unos 75,000 habitantes en el extremo sur de Texas, de acuerdo con información reseñada por The Associated Press.

“Mis hijos siempre fueron mi mundo”

Dicen también que evidencia falsa o poco seria hizo que los jurados creyesen que las lesiones de Mariah pudieron haber sido causadas solo por maltratos físicos y no por complicaciones derivadas de una caída. “Sabía que las acusaciones que me hacían no eran ciertas. Mis hijos siempre fueron mi mundo y, si bien mis decisiones en la vida no fueron buenas, jamás lastimaría a ninguno de mis hijos de esa manera”, dijo Lucio en una carta a legisladores texanos.

El vicefiscal del Cameron County Luis Sáenz, cuya oficina llevó el caso, dice que los abogados de Lucio no tienen pruebas que la exoneren. Según los fiscales, Lucio tenía un historial de consumo de drogas y perdió temporalmente la custodia de algunos de sus 14 hijos. Archivado como: suspenden ejecución de Melissa Lucio.