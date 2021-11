Y es que cuando mucha gente daba por fallecida a Carmen Salinas y que su salud ya no iba a mejorar, se abrió la posibilidad de que se recupere con el tratamiento que doctores le están haciendo por lo que sus compañeros de actuación, amigos y familia esperan que ocurra el tan anhelado milagro.

La posibilidad de que Carmen Salinas saliera del hospital para ser tratada en casa es nula, puesto que requiere estar en observación constante y su hija así lo confirmó: “No me han dicho a mi nada, tendría que ir viendo en el transcurso del día…”, dijo María Eugenia Plascencia.

“Ahorita la tienen que estar tratando, ahora sí que evolucionando… a mi me comentaron que aparte para lo del dolor, le están suministrando una inyección para su cerebro, así que vamos a ver, están probando las medicinas importantes para ella”, refirió la hija de Carmen Salinas.

La hija de Carmen Salinas aseguró que por la salud de su mamá miles de personas están uniéndose en oración: “Mi mamá es querida por todo el mundo, me han mandado mensajes desde Brasil, España, Alemania, Francia, Rusia porque mi mamá fue al festival de cine de Rusia, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia ni se diga…”, expresó.

¿Qué estará pasando en realidad? A unos días de su hospitalización, surgen más detalles del estado de salud de Carmen Salinas, pues ahora se asegura que la primera actriz no sufrió un derrame cerebral. Actualmente, permanece en estado de coma, aunque ha registrado actividad cerebral.

“A Carmen Salinas no le dio un derrame cerebral como todos teníamos entendido. Lo que sufrió fue una hemorragia cerebral, lo que complica aún más el panorama, debido a que clínicamente, el derrame es un poco más controlable que la hemorragia”, explicó Sebastián Reséndiz.

Desde el hospital en que está internada Carmen Salinas, el reportero Sebastián Reséndiz dijo que les han informado que la salud de la primera actriz no registra ni mejoría ni retroceso alguno, pero que él tuvo la oportunidad de platicar con su nieta, quien le compartió información que nadie hubiera esperado.

Carmen Salinas estaría en “un sueño profundo”

Para entender un poco mejor la situación por la que está pasando la actriz Carmen Salinas, el reportero Sebastián Reséndiz compartió el ejemplo que le dieron: “Cuando se te cae tu teléfono al agua, lo levantas rápidamente y lo logras prender, pero ya no va a funcionar igual”.

Lamentablemente, la artista, quien apenas en octubre pasado cumplió 82 años de edad, está en “un sueño profundo”, mientras que su semblante es tranquilo, no está sufriendo y no está sintiendo ningún dolor: “Yo le pregunté (a la nieta de la actriz) si los médicos han usado un método para despertarla del coma y nos dicen que no debido a la zona en la que fue esta hemorragia”.