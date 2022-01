“Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que no solamente me aplaude a mí, sino que le aplauden a mi hermano que lo quiero tanto. Para nosotros es un gran placer que salimos de un barrio y venimos a cantarles a la gente mexicana que ustedes nos aceptaron”, comenzó diciendo la cantante.

En lo que parece ser un concierto, después de finalizar una canción, Jenni aprovecha para que el público reconozca a Lupillo Rivera quien estaba a un lado de ella: “Quiero agradecerle públicamente a mi hermano todo lo que me ha enseñado a través de mi carrera, todo lo que me ha brindado a mí y a mis hermanos”.

“Mi hermano no me falla”

Por último la Diva de la Banda concluyó mencionando que Lupillo nunca le ha fallado y siempre la había apoyado en las buenas y en las malas: “Cada que yo he tenido un problema grande en mi vida, mi hermano no me falla, me busca y él esta conmigo en las buenas y en las malas y siempre que lo he necesitado él ha estado ahí conmigo”, finalizó.

Y después de nueve años de haber fallecido en aquel fatal día en que su avión se estrelló provocando la muerte de todos los tripulantes, Lupillo Rivera sigue firme con su apoyo tras este problema que actualmente tiene la familia Rivera, ya que él apoya a los hijos de Jenni incondicionalmente. Archivado como: Jenni Rivera mensaje Lupillo