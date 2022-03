A través de un video difundido por el ‘El Universal’, nos podemos percatar de como el director técnico del Querétaro está dando mucho de que hablar luego de que surgiera un video en donde dice “Afuera los reventamos, no pasa nada, afuera”, y es que estas palabras se interpretan como que está incitando a la violencia. En ese momentos los aficionados se encontraban invadiendo el terreno de juego del partido de los Gallos Blancos y el Atlas.

Cabe resaltar que este hecho ha sido uno de los acontecimientos más tristes y lamentables en el futbol, pues al momento se reportaron más de 13 heridos, y aunque el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, dijo que no había ningún muerto, han surgido cientos de videos que dicen lo contrario, además de declaraciones por parte de sobrevivientes del horrible incidente.

“Cobardía, es lo que muestran estás expresiones, como equipo local se sienten con ventaja e impunidad para agredir a un adversario, los argentinos serán exitosos como futbolistas, pero eso mismo los denigra como personas, al querer ganar a toda costa incluso con ventaja desleal, claro no sólo argentinos, los fanáticos exacerbados son deleznables sean de donde sean”, “Desafiliación para este equipo que demostró no estar al nivel de un equipo de primera división”.

Por medio del video de YouTube, en la sección de comentarios bastantes personas califican como ‘inaceptable’ e ‘irrespetuosas’ las palabras que utilizó Hernán Cristante. “Ese señor ya está acostumbrado a ese bochinche en su país, pero en México no lo estamos para nada. Por nuestro propio bien, espero que las autoridades mexicanas ejerzan todo el peso de la ley para que esto nunca se repita”, dijo una seguidora de El Universal.

“Veo muy pronto a alguien despedido; de por sí están a punto de vetar al equipo de Querétaro y la afición de Querétaro también adiós a los estadios en general.”, “¡Ojalá tomen cartas en el asunto!”, “Ojalá castiguen a este tipo, cero tolerancia, estos supuestos ‘profesionales’, no deberían de incitar a la violencia”, “Creo que esto le pondrá fin a su carrera de técnico…”.

Esto dijo AMLO sobre lo acontecido en Querétaro

De acuerdo con información de EL UNIVERSAL, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que el país no deje de moralizarse para que no ocurran hechos como el del sábado pasado en el estadio La Corregidora de Querétaro, con la pelea entre barras de Gallos Blancos y Atlas.

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador indicó: “La enseñanza que nos deja esto, es no dejar de moralizar a México, de insistir en que sólo siendo buenos podemos ser felices, de que la felicidad no es la riqueza o no sólo es eso sino estar bien con nosotros mismos y con el prójimo”.