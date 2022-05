Debanhi sigue conmocionando a propios y extraños a un mes y medio de su desaparición y fallecimiento, en una trágica muerte que aún no tiene del todo respuestas ni justicia por parte de las autoridades mexicanas y mientras las investigaciones continúan, se filtra una vez más un video misterioso y aparatoso en TikTok .

Sin embargo, la ropa pareciera coincidir con lo que la joven de 18 años traería puesto su último día de vida antes de terminar en una cisterna dentro del Motel Nueva Castilla y ahora saberse que la asesinaron a golpes y abusaron sexualmente de ella, pero no se tienen responsables aún en el caso que sigue dando de qué hablar.

En las imágenes, que duran cuando mucho 15 segundos, se puede ver cómo una mujer pasa cerca de la supuesta chica que aseguran es Debanhi y le tocan su cabeza, pero ella no hace ningún movimiento, sólo mantiene su cabeza agachada, cubriéndole el rostro con su cabello sin poder ver la cara.

Los comentarios apuntan a que sí era Debanhi la chica del video

Los comentarios del video de TikTok aparecieron y las especulaciones no cesaron sobre las imágenes de la supuesta chica: “Por supuesto que es ella, esa fue su peor noche, lo que jamás entenderé es porqué no llamo a sus padres, porqué”, “Esto lo tomó alguien que estaba allí y sabe todo”, “Puras jovencitas, parece casa de citas, pero como saben que si es ella?”, “Pensé que no era pero es la ropa NMMS”.

Otras personas aseguraron que no se trataba de ella: “Pero ella es de Monterrey y esa casa está en Oaxaca”, “Al parecer la vendieron por 30 mil”, “Como pudieron hacerte tanto daño, tienen que caer los responsables de lo que te pasó”, “Esa no es Debanhi”, “Se ve que se siente sola y desde ya presentía peligro”, “Busquen el video de ellas en el Oxxo y se pueden dar cuenta que una de las amigas trae la misma ropa que la que le toca la cabeza”.