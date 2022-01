Pese a ser difundida la presencia de Pablo en el hospital, no se dio ninguna fecha exacta de cuándo ocurrió la visita ni en qué términos; cabe mencionar que el joven no se presentó en ningún momento al homenaje de cuerpo presente que se celebró tras la muerte de Vicente Fernández, en la Arena VFG ubicada en el rancho ‘Los Tres Potrillos’.

No fue hasta años después que decidieron optar por una prueba de paternidad que arrojó un negativo, dejando en claro que el joven no era su hijo. Según lo publicado en el portal de Mara Patricia, se ha reportado que don Chente dio apoyo económico al hijo de la actriz con la finalidad de impulsarlo a perseguir su futuro.

Ambos se mudaron a la Ciudad de México , pero de acuerdo a declaraciones del mismo cantante, el dinero no les alcanzaba ‘ni para comprar los muebles’, tuvieron muchos problemas económicos, pero nada que no lograran solucionar. Pues ni el dinero hizo que se separaran, al fin y al cabo todos esos problemas se solucionaron al paso de que el cantante se iba haciendo más famoso.

El Charro de Huentitán aceptó ser un mujeriego

Y así fue, Vicente Fernández y Doña Cuquita se unieron en matrimonio el 27 de diciembre de 1963, consagrándose como una de las parejas más duraderas del medio artístico, sin embargo, eso no impidió que se comenzaran a esparcir rumores en donde se afirmaba que Don Chente le había sido infiel en innumerables veces a su esposa.

En una entrevista con su ex nuera, Mara Patricia Castañeda, el cantante comentó lo siguiente respecto a estos rumores de infidelidad: “Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’, no, yo no fui un santo, pero nunca me vieron”, siempre que a él le comentaban algo al respecto, solicitaba prueba de ellos, y después agregó: “Nada más se trata de ser discreto”.