Filtran supuesto audio de Piqué en donde le sería infiel a Shakira

Sacan a la luz un supuesto audio de Piqué planeando su ‘infidelidad’

“Esta me la tienes que conseguir, tiene que ser en secreto”

Audio Piqué infiel Shakira: Han sido días de estar en el ojo del huracán para la cantante colombiana Shakira y su ahora ex pareja, Gerard Piqué, quienes mantuvieron una relación de 11 años, y es que tras varios rumores de separación e infidelidad por parte del futbolista español, la intérprete de ‘La Tortura’ ya salió a confirmar su separación…

Y es que la agencia de comunicación de Shakira anunció la ruptura: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, les pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, así fue el comunicado emitido por Agencia EFE.

Gerard Piqué: “Esta me la tienes que conseguir”

Luego de varios días quizás ‘tormentosos’ para la ahora ex pareja, muchos internautas continúan en busca de supuestas pruebas que comprobarían la ‘infidelidad’ de Piqué, lo cual muchos dicen, que fue el motivo de la separación. En TikTok, se ha hecho viral un video en donde el futbolista español estaría pidiéndole a un amigo, que le presente a una mujer.

Este video fue compartido por el usuario 'Jfernan07' en donde supuestamente el futbolista estaría a punto de serle infiel a su pareja de 11 años. "Esta me la tienes que hacer eh, Rubi me la tienes que conseguir, hostia, me hace una ilusión que te cag$%, y la tenemos que mantener muy en secreto", se le escucha decir a Gerard Piqué en el audio.