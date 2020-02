Supuesto amante de Enrique Peña Nieto revela su verdad

Agustín cuenta que tuvo sexo con el hoy novio de la modelo Tania Ruiz

El amante gay detalla su relación con el ex presidente de México

Supuesto amante gay ha causado un “terremoto” de polémica por las fuertes declaraciones que ha hecho en torno a su presunta relación con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. Durante el programa del conductor argentino Javier Ceriani, Chisme No Like, el hombre Agustín revela su verdad sobre el actual novio de la modelo Tania Ruiz y alborota las redes sociales.

Convertido en mujer, Agustín da detalles de cómo conoció al político mexiquense y de los que hacían en sus momentos libres y a escondidas. Destapa que aprovechan momentos para tener relaciones en los escritorios de las oficinas gubernamentales, pero que solo fue sexo y nada más.

En el programa, el presunto amante gay de Enrique Peña Nieto da santo y seña de todo lo que hicieron juntos, sin temores ni vergüenza, lo que originó que se prendieran las redes sociales.

VEA EL VIDEO AQUÍ

El video de la entrevista completa lo puedes ver en la página de Instagram de @javierceriani, que hasta el mediodía de este jueves 27 de febrero de 2020 tenía más de 3 mil 800 reproducciones y más de 50 comentarios.

¿Cuál es el momento en que tu y Peña Nieto se conocen, cuál fue el primer encuentro?, le pregunta el conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani.

AGUSTÍN: “Pues nosotros nos conocimos porque yo era director de la escuela Sor Juana Inés de la Cruz que se encuentra en la colonia Luis Donaldo Colosio, y Peña Nieto pues en ese entonces estaba atendiendo el DIF, y a él le tocaba darme los desayunos escolares, entonces en la mesa de trabajo a él lo mandaron a llamar y fue cuando nos conocimos la primera vez”.

CERIANI: Agustín, ¿Empezó una relación sentimental entre tú y Enrique?

AGUSTÍN: “Fue una relación que se convirtió, cómo te diré, era como ocasional, conocías a un hombre, te gustaba, te ganabas su confianza y si la persona seguía pues la situación… (inaudible). Entonces él lo que generalmente hacía cuando estábamos, porque en ese entonces yo tenía mi cabello largo y chino hasta abajo de la rodilla…”.

AGUSTÍN: “Y traía mi cabello super largo porque también era danzante y promotor de la danza Azteca entonces eso generaba mucho en el sistema educativo porque como un director con pelo largo cuando los niños tiene que traer el pelo corto, y cuando estábamos frente a frente en el escritorio me empezaba a tocar el pelo y cosas por el estilo”.

AGUSTÍN: “Y pues ya una vez nos empezamos a besar, empezamos a tener relaciones sexuales, cuando yo tenía que ir o tenía que llevar iniciativas de ley cuando él era diputado, pues aprovechábamos para hacer un rapidito como decimos los chilangos”.

CERIANI: “¿Y qué te decía él, te decía algo, lo hago esto por que me gusta o era una relación silenciosa, un hardcore?”

AGUSTÍN: “Era una relación silenciosa, y él no era el único que tuvo esa conducta conmigo, fueron varios, se dio esa situación de tener relaciones sexuales y todo eso, entonces yo ya no sabía si por ejemplo las (inaudible) que llegaron a mi escuela habían sido prácticamente producto por la marcha, por la movilización de los padres de familia, por la necesidad o porque yo me había acostado con el que fue alguna vez el presidente de México”.

Inmediatamente después la conductora del programa revela la identidad del que fue el supuesto amante del presidente Enrique Peña Nieto, y dice que cuando lo entrevistó en el 2012 era todo un caballero que aún no sufría la transformación que se ve en el video, como si fuera mujer.

Luego Javier Ceriani dice que Agustín se define como una mujer, pero conserva su nombre de pila y que se somete a una terapia y que incluso la Organización de las Naciones Unidas sabe del tema y le brindan ayuda ya que tiene una demanda con el Estado de México a nivel federación.

Después, Javier Ceriani asegura que Enrique Peña Nieto logró tener sexo con Agustín en las salas de Gobernación, aprovechaban cualquier momento, dice el conductor, a escondidas, y que incluso hay fotografías en donde el ex presidente de México lo dejaba estar en el estrado mientras daba su discurso, pero sin poder acercarse.