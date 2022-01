El ex- futbolista Luis Roberto “Zague” está envuelto en polémica nuevamente

Colombiana lo acusa de supuestamente tener una hija que no quiso reconocer

La noticia se dio a conocer a través de “Chisme No Like” Le sale supuesta hija a Zague. El ex futbolista de 54 años Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, más conocido como Zague, está envuelto en una nueva polémica, pues a través del programa “Chisme No Like”, se acaba de revelar que supuestamente tiene una hija en Colombia. Estas declaraciones fueron hechas por una mujer de nombre Luz Piedad Martínez, originaria de Colombia, quien aprovechó un espacio en el programa de chismes para hacer tal revelación, en donde dijo cosas inéditas acerca de la supuesta relación que tuvo con el ex futbolista. Le sale supuesta hija a Zague: Un encuentro casual se convirtió en algo más Según las declaraciones hechas por Luz Piedad al programa ‘Chisme No Like’, la joven dice haber conocido al ex-futbolista en Estados Unidos en el mes de enero del 2016, cuando aún estaba relacionado con la periodista Paola Rojas, mientras él estaba casado. La colombiana asegura que pensaba que no volvería a ver Zague, sin embargo la volvió a contactar, salieron y tras haber tenido un encuentro ocasional, ella quedó embarazada, por lo cual ella al enterarse de la situación, contactó al deportista, pero no recibió la respuesta esperada.

Le sale supuesta hija a Zague: Esta fue la reacción del ex futbolista al enterarse de la situación La Colombiana cuenta que ella al tener poco mas de un mes de embarazo, le escribe confesándole que estaba embarazada: “No se lo tomó bien, de hecho el nunca más volvió a hablarme”, según declara Luz a “Chisme No Like”. Según cuenta la chica que además, padece de cáncer, le dijo que lo había hecho a propósito. Cabe resaltar que tras el nacimiento de la pequeña, Zague la ayudó económicamente, pero con el tiempo lo dejó de hacer. Ahora Luz ha decidido darle seguimiento a la demanda para que reconozcan a la menor, debido a que padece cáncer y no quiere dejar a su hija sola.

Le sale supuesta hija a Zague: Esto es lo que opinan los internautas Inmediatamente de darse a conocer esta noticia, los internautas no dudaron en exponer sus puntos de vista a través de la página “Chisme No Like” en Instagram, por lo cual podemos ver las diferentes opiniones que tiene el público sobre esta situación: “Que se haga cargo de su bebé y si tiene duda que se haga el test de ADN, pero al parecer le faltan…”, “En primera, no debió de haberse metido con un hombre casado. ¡Muy mal!”, “Ese Zague tiene TREMENDA razón para no negarla, que no mienta, es suya”.

Zague supuestamente le pidió a Luz Piedad que abortara Según las declaraciones de la colombiana, ella contó que, por medio del amigo en común que los presentó, éste le habría dicho a la joven que debía abortar, ya que así se lo dijo Zague. Además declaró que el ex- futbolista le contó a su amigo que debió de haber abortado. Toda esta controversia en la que se ha visto envuelto el ex futbolista ha sido a raíz de que, como se mencionó anteriormente, nunca reconoció formalmente que la pequeña es su hija, sin embargo el conductor del programa “Chisme No Like” Javier Ceriani comenta al final de la entrevista: “Si te mandó dinero mensual es porque no duda que es suyo, nadie está tan loco de mandar dinero solamente así”, finalizó.

Le sale supuesta hija a Zague: Así presume Zague a sus hijos Para contrarrestar un poco la controversia anteriormente mencionada, hace pocos días se revelaron fotografías de los hijos del ex futbolista Luis Roberto alias Zague, quienes son Paulo y Leonardo, pues dieron el “estirón” y están mas grandes que nunca. A pesar de que Zague y Paola Rojas siempre han sido muy reservados con los detalles acerca de la relación que ambos tuvieron y de sus hijos, Zague no dudó en compartir unas imágenes a través de Instagram en donde se encontraban en la primera comunión de su ahijado, en la que agrega el futbolista en la descripción: “El ahijado … los cachorros y ¡él padrino!”.

Le sale supuesta hija a Zague: Ex futbolista dice mantener una buena relación con Paola Rojas Según el portal “Quién”, el ex futbolista ha llegado a comentar en diversas entrevistas que su prioridad son sus hijos: “Mi prioridad se llaman Paulo y Leonardo, ellos son mi prioridad. Ellos están todo el tiempo en mi mente…”, dijo ante los medios de comunicación en 2019. Además, destacó también que, a diferencia de lo que mucha gente ha llegado a decir, él mantiene una buena relación con Paola Rojas, y que además no tendría ningún problema en que ella quisiera rehacer su vida sentimental: “Mi relación con ella es muy buena, hay dos hijos de por medio… Si ella está contenta, si ella está feliz me da mucho gusto porque al final de cuentas mis hijos van a estar bien y para mí es lo más importante…”, expresó.

Martinoli le trae amargo recuerdo a Zague “El peor día de su carrera” En el programa de televisión ‘Farsantes con gloria’, Christian Martinoli estaba manteniendo una conversación que lo llevó a recordar el día que Zague fue incapaz de marcar gol. Aunque estaba con el arco abierto y sin portero, tras un doble remate de cabeza, pues de haberlo hecho quizá se habría evitado la derrota ante Noruega de 1-0 en aquel Mundial. “Es como a Zaguito, el día de Noruega lo quisieron sacrificar no ma$#, 500 goles, se la ma%&$. Estoy ejemplificando”, dijo Christian Martinoli. ante las cámaras, haciendo enfoque en el “error” que cometió Zague.

El día que Zague comunicó el fallecimiento de su padre Luis Roberto Alves Zague, el hijo del ‘Lobo Solitario’, anunció la muerte de la leyenda del fútbol mexicano José Alves Dos Santos, quien jugó para el América. Así se comunicó la muerte del famoso futbolista José Alves, el legendario ‘Lobo Solitario’, la cual sucedió el 19 de enero del 201, de acuerdo con la Agencia Reforma. “A nombre de toda mi familia y con profundo pesar les comunico que mi padre José Alves ha fallecido el día de hoy a los 86 años de edad”, escribió el ahora comentarista deportivo. “Un hombre cabal, amoroso y siempre dispuesto ayudar. Mi padre le entregó su corazón a su familia y amigos, tanto de Brasil como de México”, apuntó. AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA DE LA COLOMBIANA QUE TIENE UNA SUPUESTA HIJA DE ZAGUE.

Así fue la trayectoria de José Alves Dos Santos José Alves Dos Santos nació en Brasilia el 10 de agosto de 1934, luego de jugar para el Botafogo, Corinthians y Santos, fue traído a México por Emilio Azcárraga Milmo, quien había adquirido al cuadro azulcrema y buscaba armar un equipo altamente competitivo, indicó Agencia Reforma. Con el América ganó la Copa México en las temporadas 63-64 y 64-65, para luego levantar el título de Liga en la 65-66. También fue campeón de goleo con 20 tantos y clavó la segunda anotación en la inauguración del Estadio Azteca. Sólo venia por dos torneos y terminó jugando 8 años con el cuadro azulcrema. A lo largo de 299 partidos hizo 86 goles en la Liga convirtiéndose en uno de los máximos anotadores del equipo.

El día que se volvió a filtrar el “pack” de Zague Sin duda no es la primera vez que el exfutbolista aparece en este tipo de videos sexuales, siendo el primero de ellos cuando se encontraba trabajando en el Mundial de Rusia, el cual, le costó su matrimonio con la periodista Paola Rojas, según informa de Agencia Reforma. Los internautas al ver que se estaba viralizando dicho video del ex-futbolista no dudaron el lanzar burlas y críticas: “Nombre, compadre, de seguro se quedó usted bien emocionado, jajaja”, a lo que más internautas respondieron: “…ta madre, no pasó ni 2 minutos y luego a darle like sin más que pensar”, “Jajaja, usted que no dudó en repostearlo, de seguro lamiéndose los bigotes”. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.