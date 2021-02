“En los matrimonios hay altas y bajas, es difícil, no hay secretos, yo creo que él es un gran papá, es una gran persona que yo lo adoro y respeto muchísimo y bueno lo que se ande diciendo, a mí no me consta nada y yo confío en él, en lo que él me dice… Sí se pueden decir muchas cosas pero hay que comprobarlas cuando se dicen…”, aseguró la conductora de Hoy.

Por si fuera poco con el supuesto romance entre Fernando Reina, esposo de Galilea Montijo y Daniela Miruvska, se dice que existe un presunto video sexual grabado por ambos en el Ayuntamiento, a lo que ella respondió:

“Sí es lo que se dice… Me encantaría que lo sacaran… si es que existe un video, me encantaría que lo sacaran, reto a esas personas, estoy tan segura que no existe nada… Hasta ahorita no pienso demandar, a mí lo único que me importaba era limpiar mi imagen, por eso me atreví a dar esta entrevista”, finalizó.

De pronto, las opiniones de la gente se hicieron presentes y comentaron sobre el tema:

“En la cara se le ve la satisfacción que siente….. wooow, así era Irina y ahora pues ya se van a casar con Soto”, “La Galilea se esta calando unos grandes Cuernos!! y todo por las apariencias después va a salir diciendo que se van a dar un tiempo”, “analizando la entrevista, sus gestos y demás, me parece que sí tiene una relación con él”, “Ella se ve que lo goza !! Lo disfruta”, “La traicionó sus movimientos corporales! Claro qué tiene o tuvo una relación con él”, “Galilea estaba comprometida cuando empezó su relación con su hoy marido, hoy le toca pagar..”, “Galilea se metió en el matrimonio de Fernando … La historia se repite El que es perro donde le den de comer come”, sentenció la gente.